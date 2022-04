Durant tot el dia · Fira mercat de Sant Jordi · Recinte firal

Les parades de llibres i roses de Sant Jordi es tornaran a ubicar a l’esplanada de la Copa i al passeig de la Devesa.

A les 16h · Sidral benèfic · Museu d’Història de Girona (La Carbonera)

L'objectiu de Sidral és donar a conèixer una cultura musical electrònica totalment desconeguda en l'àmbit gironí, i donar oportunitats a nous talents i artistes emergents en el món de la cultura i la música. Hi haurà presentacions artístiques i de música electrònica, en viu, per a tots els públics i en horari de tarda, de 16 h a 22h.

A les 21h · Festival Strenes: Sau 30 · Teatre Municipal

Sau30 presentaran al Teatre Municipal de Girona el seu nou disc, Mil i una nits i uns quants dies, un elapé que compta amb tota la formació de Sau, incorporant al nou vocalista Jonathan Argüelles. En aquest directe s’hi interpretaran temes del nou disc però no hi faltaran clàssics i èxits de Sau.

A les 21h · Festival Strenes: Els Catarres · Auditori de Girona

Els Catarres tornen amb més novetats i més força que mai. Han publicat Els Catarres X -un llibre escrit amb Jordi Basté on s’expliquen totes les peripècies i vivències dels Catarres durant els seus deu anys de trajectòria- i han estat preparant el que serà el seu cinquè disc d’estudi que es presentarà el proper 23 d’abril al Festival Strenes.

A les 22h · Gonzalo del Val: Tornaviaje · Sunset Jazz Club

Habitual a la programació del club, en aquesta ocasió presentarà Tornaviaje, un seguit de composicions originals que l'endemà del seu concert enregistrarà amb aquest flamant quartet, que ens brindarà l'oportunitat d'escoltar per primera vegada a Girona al guitarrista Romain Pilon.

Campllong

Durant tot el dia · Fira comarcal de Primavera · Diversos escenaris

Enguany la fira compta amb un centenar d’expositors, una trentena d’activitats i una vintena de mostres i exposicions. Una fira multisectorial que presenta les novetats de sectors com l’agricultura, ramaderia, serveis, alimentació, indústria, jardineria, construcció, motor... i complementat amb activitats, concursos i exhibicions.

Figueres

A les 20:30h · Marc Timón: Amalia · Teatre el Jardí

Timón presenta un àlbum de pop eclèctic en català, castellà, anglès i francès amb 16 temes completament diferents entre sí units per unes lletres plenes de surrealisme que dibuixen des de les històries d’amor més èpiques a les vivències més íntimes i nostàlgiques.

La Bisbal d'Empordà

A les 21h · Cent dies i cent vides · Teatre Municipal

Ferran Joanmiquel dirigeix aquesta obra que vol ser el retrat d’un dels períodes més convulsos de la biografia de Frederica Montseny: l’exili francès amb la seva família enmig d’una Europa convulsa.

Palafrugell

A les 20:30h · Música: Toti Soler, Quartet · Teatre Municipal

El guitarrista Toti Soler presenta Els dits de la música, un recital en el qual dona a conèixer la seva obra acompanyat de la violinista Olvido Lanza, el contrabaixista Marc Prat i el percussionista Antonio Sánchez.

Salt

A les 23h · Manel · Sala La Mirona

Després d’assolir el número 1 a les llistes de vendes (físic i streaming) amb Per la bona gent (Ceràmiques Guzmán, 2019) –i convertir-se en l’únic artista que ho aconsegueix quatre vegades consecutives amb discs cantats en català–, MANEL van començar una gira que quedaria fatalment interrompuda per la pandèmia. Lluny d’acomodar-se, la banda barcelonina va tornar als escenaris a mitjans de 2020 amb el millor espectacle de la seva carrera i va aprofitar per rematar tres cançons inèdites.