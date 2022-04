A les 18h · “La rateta” · Sala La Planeta

L’avioneta de l’Alice, la Kate i la Fiona ha fallat i han caigut enmig d’una granja abandonada… Però de seguida descobreixen que no estan soles i que en aquesta granja habita un animaló a qui li agrada tenir l’escala neta. Després de conèixer la seva història, les tres aventureres acabaran fent un canvi.

A les 19h · Bàsquet Girona-Unicaja Banco Oviedo · Pavelló de Fontajau

Partit de la LEB Or. Jornada 30. Després de dos anys de creixement com a CEB Marc Gasol, el projecte va adoptar l'estiu del 2016 el nom de la ciutat amb la qual hi ha un gran vincle (Escola Bàsquet Girona Marc Gasol) i, des de la temporada 2017/18, únicament ja s'hi ha mantingut el nom de la ciutat. El Bàsquet Girona és un club de bàsquet de Girona i per a tota Girona. Tot això sense oblidar el vincle de Marc Gasol amb aquest Club, que dirigeix ell mateix.

Campllong

Durant tot el dia · Fira comarcal de Primavera · Diversos escenaris

Enguany la fira compta amb un centenar d’expositors, una trentena d’activitats i una vintena de mostres i exposicions. Una fira multisectorial que presenta les novetats de sectors com l’agricultura, ramaderia, serveis, alimentació, indústria, jardineria, construcció, motor... i complementat amb activitats, concursos i exhibicions.

Figueres

A les 18h · Soc una nou · La Cate

L’advocada Marinetti és una dona implacable i amargada que ha denunciat gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què l’Omar, un nen refugiat, cau de la branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet i, per poder quedar-se amb ell, diu que és una nou i que, segons una antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen.

La Bisbal d'Empordà

A les 19h · The toasters · Bar l’Alternativa

Considerats un dels grups pioners de la música ska als Estats Units, The Toasters visiten aquest diumenge La Bisbal d’Empordà per repassar alguns dels seus grans èxits. Com a teloners actuaran Deskarats, una de les formacions més emblemàtiques del gènere a les comarques gironines.

Lloret de Mar

A les 18h · Mare de Sucre · Teatre Municipal

Mare de sucre de Clàudia Cedó, és la història d’una noia amb discapacitat intel·lectual que vol ser mare i ha de confrontar-se amb la incomprensió de la seva comunitat. Una obra que reflexiona sobre el tracte que estem donant com a societat a les persones amb diversitat funcional. L’assimilació de la jurisdicció dels seus cossos, la sobreprotecció com a excusa per a l’arrabassament de la seva llibertat de decisió.

Olot

A les 17h · Imperfect · Teatre Principal

Imperfect són tres persones adultes superant els seus límits i explorant les seves possibilitats, convertint el fet de no saber ballar en una fortalesa. En una societat que estableix i decideix allò apte per a cada edat, es pot aprendre a ballar als 50 anys?

A les 18h · La Moneda · Els Catòlics

L’Enric, el Ferran i el Bernat són tres amics que des de fa anys i panys comparteixen una afició molt particular: col·leccionen monedes medievals de la Corona d’Aragó. Monedes d’or i de plata. També des de fa molts anys segueixen un mateix ritual: un vespre de cada mes es troben per sopar i ensenyar-se les noves monedes que han aconseguit. Semblen tres amics ben avinguts, però qui sap si, a part de les monedes, en aquestes trobades s’hi barregen assumptes més personals…