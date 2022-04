La corrupció estructural

David Simon ha aconseguit que cada sèrie que estrena sigui un esdeveniment, i és perfectament comprensible: a banda que The Wire continua sent una fita no superada, els seus treballs posteriors, com Show me a hero o La conjura contra Amèrica, han tingut un grau d’excel·lència poc habitual a les plataformes. Simon i el seu equip obren el miracle de fer que uns mateixos temes recurrents adoptin formes diferents a cada nova sèrie sense que mai renunciïn a un estil molt propi. Hi havia molta expectació per veure La ciudad es nuestra, ja que suposa un retorn a la Baltimore de The Wire i a més hi ha la clara voluntat d’entroncar la trama amb alguns dels conflictes més vius que pateix la societat nord-americana actual. Vist el primer episodi (de sis, que s’aniran emetent setmanalment), queda clar que els seus responsables han repetit la gesta, sobretot perquè és una història que dialoga frontalment amb l’actualitat i, al mateix temps, és un relat policíac sec i contundent digne dels grans títols que va donar el gènere durant els anys 70.

La ciudad es nuestra ens porta a la Baltimore del 2015. La ciutat viu un moment de màxima tensió pel cas de Freddie Gray, un jove afroamericà que va morir mentre estava custodiat per la policia. La tragèdia ha generat una onada de protestes i disturbis, i des de la política es pressiona el departament de policia perquè recuperi el prestigi del cos i també el control dels carrers. La solució és recórrer a l’agent Wayne Jenkins i la seva unitat d’elit, especialitzada a fer aquella feina bruta de la que és millor no saber-ne els detalls. En un panorama cada vegada més desolador, enmig d’una investigació federal per aclarir l’estranya mort de Grey, Jenkins s’erigeix en la resposta a un problema quan, de fet, és la mateixa essència del problema. Una vegada més, Simon demostra un domini extraordinari de la posada en escena i del tempo narratiu: aquesta és una d’aquelles sèries que es pren el seu temps presentant els personatges (aquí una mica més portats a l’extrem del que acostuma a ser habitual en els creadors de The Wire) i que mai sucumbeix a la temptació d’accelerar els esdeveniments. Entre les claus de la seva solvència hi ha els diàlegs, eixuts i molt creïbles; l’ús de la banda sonora, que sempre té un esplèndid criteri marca de la casa; i un magnífic repartiment encapçalat per Jon Bernthal (actor que ha nascut per ser protagonista d’una sèrie de Simon), el veterà Treat Williams, Josh Charles, Jamie Hector, Domenick Lombardozzi, Don Harvey, Delaney Williams, Rob Brown, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Wunmi Mosaku i Dagmara Dominczyk.