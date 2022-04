A les 18h · Teatre: Pollock i Cia · Centre Cívic de Sant Narcís

Paul Jackson Pollock fou un pintor estatunidenc (28-01-1912 a 11-08- 1956). El seu gènere artístic va ser l’art abstracte i, curiosament, van influir en la seva obra pintors del nostre país com ara Picasso i Miró. Dona nom a l’espectacle que veureu i hi apareixerà una de les seves pintures: el 14 Gray. De fet, el Pollock i Companyia no deixa de ser un recorregut per algunes de les obres més conegudes de la pintura i, un dels objectius principals, és que les pugueu reconèixer representades a escena.

A les 18h · Festival Strenes: Salazar · Pujada de Sant Domènec

Per entendre la singularitat i la idiosincràcia de Salazar, només cal veure la distància que separa els seus dos components: els 1.000 km que hi ha entre Salamanca i Sant Feliu de Guíxols, que no són cap obstacle, on no hi ha cap dubte de la química que hi ha en escoltar el fruit d’aquesta insòlita unió.

A les 19h · Joves pianistes virtuosos · Auditori Miquel Martí i Pol

En aquest últim concert del cicle Joves Pianistes Virtuosos, podrem gaudir del concert de piano del joveníssim i virtuós Alexis Pérez Arrua, format al Liceu i becat per la Fundació Ferrer Salat.

A les 19h · Festival Strenes: Kids from Mars · Pujada de Sant Domènec

Els Kids From Mars van irrompre amb molta força el 2019 essent escollits com a un dels 16 millors grups revelació d’Espanya per Radio3 i van actuar a alguns dels principals festivals del país.

A les 19h · Jazz Petits: Escola Música StGregori · Rambla de la Llibertat

En ocasió del Dia Internacional del Jazz, podrem escoltar dos dels combos infantils que dirigeix el mestre i divulgador del jazz Dani Alonso, primer per separat, després plegats, i finalment amb la col·laboració dels músics encarregats de la cercavila d'un dia tan especial.

A les 20h · MiratJazz · Itinerari pel barri vell

Faran un recorregut pel barri vell fent breus parades en alguns establiments emblemàtics, com són El Cafè, El Bistot, La Vedette, la Taberna del Foment i La Garrina, que col·laboren en l'organització del Dia Internacional del Jazz a Girona.

Figueres

A les 20:30h · “El Llac dels Cignes” i “Tongues” amb el Ballet de Barcelona · Teatre el Jardí

A les 22h · Concert i ball amb l’Orquestra Costa Brava · Plaça Catalunya

A les 23h · Roba Estesa i Pirat’s Sound Sistema · El Rampell

Roba Estesa presenta el seu tercer disc "Rosa Permanent", amb noves sonoritats i amb temàtiques més emocionals que narratives.

Lloret de Mar

A les 20:30h · Suite Toc nº6 · Teatre Municipal

Aquesta Suite investiga les seves implicacions socials: el fet que l’experiència del trastorn és inseparable de la societat en què es viu; però també, la rellevància de les xarxes de suport i, sobretot, la importància de poder parlar-ne obertament.

Olot

A les 20h · Very Very Slightly · Teatre Principal

Very Very Slightly és una reflexió sobre el valor de saber travessar les mateixes impureses per tal de fer-les brillar. La dansa, la música i la llum conviden al públic a assaborir el valor expressiu que pot suposar el fet de dissoldre’s en les mateixes limitacions internes i vibrar amb i cap a l’entorn, més enllà de qualsevol forma i idea.

A les 21h · Mogambo Live · Núria Social

Mogambo live neix a partir de l’explosió creativa de Quico Rodríguez l’any 2019, després d’alguns concerts en solitari fent ús de teclats, trompeta i loops, l’any 2020 decideix unir al projecte el seu millor amic i bateria, Òscar Pardo.

Salt

A les 21:30h · Abril Gabriele · Era de Cal Cigarro

Recentment, ha presentat el meu primer single, Lost Forever. Una cançó amb elements rock, veu soul i cors gospel.