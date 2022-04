Divendres 29 abril

A les 18h · Teatre: Pollock i Cia · Centre Cívic de Sant Narcís

Paul Jackson Pollock fou un pintor estatunidenc (28-01-1912 a 11-08- 1956). El seu gènere artístic va ser l’art abstracte i, curiosament, van influir en la seva obra pintors del nostre país com ara Picasso i Miró. Dona nom a l’espectacle que veureu i hi apareixerà una de les seves pintures: el 14 Gray. De fet, el Pollock i Companyia no deixa de ser un recorregut per algunes de les obres més conegudes de la pintura i, un dels objectius principals, és que les pugueu reconèixer representades a escena.

A les 18h · Festival Strenes: Salazar · Pujada de Sant Domènec

Per entendre la singularitat i la idiosincràcia de Salazar, només cal veure la distància que separa els seus dos components: els 1.000 km que hi ha entre Salamanca i Sant Feliu de Guíxols, que no són cap obstacle, on no hi ha cap dubte de la química que hi ha en escoltar el fruit d’aquesta insòlita unió.

A les 19h · Joves pianistes virtuosos · Auditori Miquel Martí i Pol

En aquest últim concert del cicle Joves Pianistes Virtuosos, podrem gaudir del concert de piano del joveníssim i virtuós Alexis Pérez Arrua, format al Liceu i becat per la Fundació Ferrer Salat.

A les 19h · Festival Strenes: Kids from Mars · Pujada de Sant Domènec

Els Kids From Mars van irrompre amb molta força el 2019 essent escollits com a un dels 16 millors grups revelació d’Espanya per Radio3 i van actuar a alguns dels principals festivals del país.

A les 19h · Jazz Petits: Escola Música StGregori · Rambla de la Llibertat

En ocasió del Dia Internacional del Jazz, podrem escoltar dos dels combos infantils que dirigeix el mestre i divulgador del jazz Dani Alonso, primer per separat, després plegats, i finalment amb la col·laboració dels músics encarregats de la cercavila d'un dia tan especial.

A les 20h · MiratJazz · Itinerari pel barri vell

Faran un recorregut pel barri vell fent breus parades en alguns establiments emblemàtics, com són El Cafè, El Bistot, La Vedette, la Taberna del Foment i La Garrina, que col·laboren en l'organització del Dia Internacional del Jazz a Girona.

Dissabte 30 abril

A les 12h · Vermut musical amb el grup Versió 2.0 · Plaça de Sant Jordi

Gràcies al projecte “donem Vida al Mercadal” podràs gaudir d’un bon vermut a l'hora que descobreixes els talents musicals de la ciutat.

A les 15:30h · 2na Tanda de Distrets · Centre Cívic de Sant Narcís

Dos cops l’any l’alumnat del Centre de formació teatral El Galliner celebren els Distrets. Aquests són petites peces teatrals elaborades per ells i que serveixen tant per afrontar-se al públic com per potenciar la seva autonomia teatral.

A les 18h · Festival Strenes: Lal’ba · Pujada de Sant Domènec

La seva proposta sona a reggaeton, a trap i a música electrònica amb barres que parlen de sentiments i històries quotidianes i atemporals que interpel·len a cadascuna de les persones que s'hi acosten.

A les 18h · Lluís Rodríguez Trio · Rambla de la Llibertat

Habituals agitadors de les ballades de lindy hop a Girona, el Lluís Rodríguez Trio no podia faltar en la celebració del Dia Internacional del Jazz. Acompanyaran al banjoista el clarinet de Tomy Muñoz, gran músic i impulsor de moltes de les activitats jazzístiques de la ciutat, i el jove contrabaixista Albert Martínez, a qui vam veure créixer amb la Jove Big Band de Girona.

A les 19h · Festival Strenes: Renaldo & Clara Acústic · Pujada de Sant Domènec

Aquest nou disc desprèn confiança i atreviment, i suposa una evolució en tots els sentits. Les noves cançons estan plenes d'originals lletres que oscil·len entre una honestedat desarmant i la ironia més punxant.

A les 19:30h · Nicle Brown Trio · Carrer de les Ferreries Velles

Nicole Brown Trio és un grup de versions que viatja per molts estils diferents, anant del jazz al soul passant per la bossa nova, el rock i la música pop.

A les 20h i 22h · Don Menza Quartet · Sunset Jazz Club

Amb vuitanta-cinc anys, el llegendari saxofonista nord-americà Don Menza és un dels músics en actiu més veterans de l'escena jazzística internacional. En la seva extensa carrera, aquest músic dotat d'un so net i poderós, ha format part de formacions mítiques com les de Maynard Ferguson o Henry Mancini, a més d'haver enregistrat més d'una dotzena de discs com a líder.

A les 20h · Quartet Casals · Auditori de Girona

Els músics del Quartet Casals han canviat ja per sempre el destí de la música de cambra al nostre país. Lligats a Ibercamera des dels seus inicis, és molt adient que vulguin celebrar el seu 25è aniversari a la nostra Temporada.

A les 22h · Els Pets · Escales de la Catedral

Just després de la seva flamant i merescuda Creu de Sant Jordi, Els Pets tornen amb el seu disc més vital i arravatador.

Diumenge 1 maig

A les 18h · Bàsquet Girona Vs. ICG Força Lleida

Partit de la LEB Or. Jornada 31

A les 19h · Festival Strenes: Suu · Escales de la Catedral

Amb una personalitat desbordant, Suu és una de les cares més visibles de la nova fornada de músics catalans i espanyols, del gènere neo-indie i de la lluita per a l’empoderament de la dona.

A les 20h · Bill Frisell Trio amb Tony Scherr i Kenny Wollesen · Auditori

A Girona arriba amb el seu trio amb Tony Scherr i Kenny Wollesen, el treball amb els quals descriu així: “amb Tony i Kenny gaudeixo del luxe de tocar simplement el que em ve al cap en aquell moment, música de qualsevol dels meus àlbums: estàndards, temes folk o el que sigui. Ells són per a mi un repte i una inspiració cada vegada que estem junts”.

Bescanó

Diumenge 1 maig

A les 18h · L’experiment d’obeses · Teatre Municipal

Després d’un any i mig apartats dels escenaris, els osonencs Obeses inicien una nova gira per presentar el seu sisè disc d’estudi, L’ai al cor. Aquest treball no tindrà una data de publicació concreta, sinó que anirà gestant-se, oferint-se i publicant-se en el transcurs d’aquest mateix any.

Figueres

Divendres 29 abril

A les 20:30h · “El Llac dels Cignes” i “Tongues” amb el Ballet de Barcelona · Teatre el Jardí

A les 22h · Concert i ball amb l’Orquestra Costa Brava · Plaça Catalunya

A les 23h · Roba Estesa i Pirat’s Sound Sistema · El Rampell

Roba Estesa presenta el seu tercer disc "Rosa Permanent", amb noves sonoritats i amb temàtiques més emocionals que narratives.

Dissabte 30 abril

A les 20h · Grup Atzur · Taberna Libraria

Concert a la Taberna Libraria, on el Grup Atzur, amb Liza Euler i Carles Bech, ens oferiran la seva música, amb jazz, bossanova, blues, chanson française.

A les 20h · Màgia i comèdia als ateneus amb Gerard Borrell · La Cate

Màgia i comèdia als ateneus és un espectacle còmic i molt gamberro en què demostra el seu enginy a l’hora d’improvisar en els diàlegs amb el públic, fent riure i sorprenent els espectadors amb el seu inimitable estil, que barreja màgia i comèdia.

A les 20h · María Peláe · Teatre el Jardí

La cantautora malaguenya María Peláe, actual participant en la novena edició del programa televisiu Tu cara me suena, suma centenars de milers de reproduccions a les plataformes de reproducció en continu, i les seves noves cançons la confirmen com l’artista més prometedora en la fusió de pop, hip-hop, cobla i inflexions aflamencades.

A les 22h · Los Diablos · Plaça Catalunya

Els autors d'èxits com "Un rayo de sol", "Fin de semana", "Acalorado" o "Oh, oh, July" actuen a la plaça Catalunya. Un concert de Fires a reviure el so dels anys 70.

A les 22:30h · Els perduts de Sant Esteve de les Roures · El Rampell

Lloret de Mar

Divendres 29 abril

A les 20:30h · Suite Toc nº6 · Teatre Municipal

Aquesta Suite investiga les seves implicacions socials: el fet que l’experiència del trastorn és inseparable de la societat en què es viu; però també, la rellevància de les xarxes de suport i, sobretot, la importància de poder parlar-ne obertament.

Olot

Divendres 29 abril

A les 20h · Very Very Slightly · Teatre Principal

Very Very Slightly és una reflexió sobre el valor de saber travessar les pròpies impureses per tal de fer-les brillar. La dansa, la música i la llum conviden al públic a assaborir el valor expressiu que pot suposar el fet de dissoldre’s en les pròpies limitacions internes i vibrar amb i cap a l’entorn, més enllà de qualsevol forma i idea.

A les 21h · Mogambo Live · Núria Social

Mogambo live neix a partir de l’explosió creativa de Quico Rodríguez l’any 2019, després d’alguns concerts en solitari fent ús de teclats, trompeta i loops, l’any 2020 decideix unir al projecte el seu millor amic i bateria, Òscar Pardo.

Diumenge 1 maig

A les 18h · La Moneda · Els Catòlics

L’Enric, el Ferran i el Bernat són tres amics que des de fa anys i panys comparteixen una afició molt particular: col·leccionen monedes medievals de la Corona d’Aragó. Monedes d’or i de plata. També des de fa molts anys segueixen un mateix ritual: un vespre de cada mes es troben per sopar i ensenyar-se les noves monedes que han aconseguit.

A les 18h · Posa’n un tros · Teatre Principal

Un espectacle on grans i petits ballen junts per representar les coreografies treballades aquesta temporada. Així doncs, es vol posar un tros de dansa i un tros d’arrel a la nova normalitat.

Salt

Divendres 29 abril

A les 21:30h · Abril Gabriele · Era de Cal Cigarro

Recentment, ha presentat el meu primer single, Lost Forever. Una cançó amb elements rock, veu soul i cors gospel.

Dissabte 30 abril

A les 18h · Bucòlic · Era de Cal Cigarro

Bucòlic un trio que funciona a la perfecció amb el seu pop tendre i endreçat, pur i elèctric, idíl·lic i caòtic, com la natura.

A les 21:30h · The Möther mine · Era de Cal Cigarro

Un recorregut pels diferents gèneres musicals del panorama internacional, assegurant dues hores de festa amb versions coneguedes per tothom.

Diumenge 1 de maig

A les 14:30h · Kazzabe Oscarito Leiva – Juan Carlos Aleman · Sala La Mirona

GRUPO KAZZABE és una de les agrupacions més importants del gènere tropical Punta, encara que com a agrupació és un grup complet que tant en directe com en les seves produccions ens presenten un sense nombre de temes amb estils KAZZABE.

A les 18h · Yo suspendí EGB · Era de Cal Cigarro

Yo suspendí egb, ens proposa un repertori musical destinat a satisfer tot tipus de públic, amb els temes més emblemàtics dels '70, '80 i '90 i amb un espectacle i posada en escena espectaculars.

Sant Joan de les Abadesses

Dissabte 30 abril i diumenge 1 maig

Durant tot el dia · Fira de Sant Isidre · Diversos escenaris

La Fira de Sant Isidre torna després d’haver hagut de suspendre les dues darreres edicions per la Covid-19. L’esperit de la cita continuarà sent la celebració de la realitat pagesa de la vila, amb la fira de productes artesans i del Ripollès, l’exposició de tractors antics, la mostra de bestiar autòcton i el concurs de munyir a mà.