La llum contra la pedra

Nietzsche deia que ell no era un home sinó un camp de batalla. En el seu cos i en la seva intel·ligència prodigiosa els combats se succeïen: entra l’anhel apol·lini i el desig dionisíac o, si ho preferim, entre la llum solar i la foscor dels averns on regna la superstició (mare de totes les religions) hi havia un territori genuïnament humà en la mesura que estava sotmès a multitud de tensions inimaginables. Amb tot, si algú li hagués explicat al filòsof alemany que, un segle llarg després de la seva mort, els déus i les religions no només no haurien desaparegut sinó que seguirien, amb energies renovades, encadenant els homes al sensesentit, s’hauria posat les mans al cap o, potser millor, hauria sospirat amargament davant el «fracàs» del seu projecte emancipador. El missatge de l’autor de El naixement de la tragèdia, aparentment senzill, resultava (i resulta encara) inacceptable per a uns éssers que necessiten viure tutelats: es tractava, deia Nietzsche, de renunciar (menystenir) al cel i als seus déus amb la temerària aspiració d’assolir una felicitat únicament terrenal. Dit d’una altra manera: la realitat (entenguis el món) és el lloc on vivim i, per tant, és l’escenari que hem d’assumir per tal de dur a terme aquest seguit de negociacions, en el fons, condemnades al fracàs.

Sigui com sigui, encara és més important no oblidar que l’espai físic és sempre una metàfora (o un correlat) de l’espai mental. Si acceptem aquesta màxima, aleshores també estarem en condicions de copsar la naturalesa física i metafísica de qualsevol pintura malanomenada figurativa: com si es tractés d’un tauler de joc, d’un mapa o d’una carta astral, la seva doble naturalesa (la «doble flama» de la que parlava Octavio Paz) és, per sobre de qualsevol altra consideració, un reflex de la nostra. Llum i ombra, dèiem. En aquest sentit, hi ha alguna cosa en la pintura de Joan Mateu que actualitza, fins a cert punt amb cert desmenjament formal, aquest conflicte atàvic: en els seus paisatges urbans, una llum crepuscular sol preludiar o anunciar l’arribada de la nit (i amb ella la de l’insomni o del deliri) tot i que és a les seves platges on el dualisme, diguem-ne nietzschià, esdevé més clamorós. Per entendre’ns: l’element líquid (mar de memòria inquietantment encalmat) contrasta amb la duresa de la pedra erosionada (una altra forma de concretar, en forma de fòssil, el passat) o, portat a l’extrem, una llum blanca capaç d’encegar-nos ens recorda allò que deia Levinas, és a dir, que només pot ser mesurada en funció de la quantitat d’ombra que desplaça.