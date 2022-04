De mica en mica Ti West s’ha convertit en un dels directors a seguir del cinema de terror actual, especialment perquè aborda el gènere des d’una perspectiva molt honesta i amb molta consciència dels seus referents. Ho ha demostrat a pel·lícules com Cabin Fever 2, La casa del diablo o Las huéspedes, però també a les seves aportacions per a sèries com El exorcista, Scream, Historias del bucle o Them. El seu darrer treball és també el millor i el que més explora la decisiva influència del cinema que li agrada veure com a espectador. Ho deixa clar des del mateix argument: X és una àcida posada al dia des La matança de Texas, Las colines tienen ojos, La última casa a la izquierda i tots aquells títols que espremien l’imaginari més obscur de l’Amèrica rural. Ha aconseguit unes recaptacions molt dignes als Estats Units, però el seu principal mèrit radica en l’aplaudiment unànime de la crítica, que n’ha destacat la seva capacitat per reivindicar els clàssics moderns del gènere sense necessitat d’imitar-los o torpedinar-los.

X planteja un escenari on res és el que sembla i en què els codis del survival es revisen amb ironia i esperit festiu. Ambientada el 1979, la història gira al voltant dels membres de l’equip de rodatge d’una pel·lícula pornogràfica. Volen rodar les escenes més fortes en una casa que els han deixat a una zona particularment desoladora de Texas, on trobar-se algú resulta fins i tot anòmal. Quan arriba la nit de la filmació, els propietaris de la casa es presenten abans del previst i, quan veuen la naturalesa de la pel·lícula que estan rodant, la seva reacció no és la que esperaven. És l’inici d’un veritable infern d’atrocitats en què tots els membres del rodatge acabaran tenint un únic objectiu comú: sobreviure. Plena d’apunts maliciosos sobre la regressió moral de la societat nord-americana, X brilla per una elaboradíssima narrativa visual en què tan important és el «gore» com el sarcasme amb què tracta els seus clixés. El seu planter d’intèrprets inclou Mia Goth, Jenna Ortega (atenció a aquesta actriu, que ja estava fantàstica a la darrera entrega de Scream), Brittany Snow, Kid Cudi, Owen Campbell, Stephen Ure, Geoff Dolan, James Gaylyn, Simon Prast i Martin Henderson. Entre els productors executius del film hi ha Sam Levinson, el creador de la sèrie Euphoria.