A les 12h · Vermut musical amb el grup Versió 2.0 · Plaça de Sant Jordi

Gràcies al projecte “donem Vida al Mercadal” podràs gaudir d’un bon vermut a l'hora que descobreixes els talents musicals de la ciutat.

A les 15:30h · 2na Tanda de Distrets · Centre Cívic de Sant Narcís

Dos cops l’any l’alumnat del Centre de formació teatral El Galliner celebren els Distrets. Aquests són petites peces teatrals elaborades per ells i que serveixen tant per afrontar-se al públic com per potenciar la seva autonomia teatral.

A les 18h · Festival Strenes: Lal’ba · Pujada de Sant Domènec

La seva proposta sona a reggaeton, a trap i a música electrònica amb barres que parlen de sentiments i històries quotidianes i atemporals que interpel·len a cadascuna de les persones que s'hi acosten.

A les 18h · Lluís Rodríguez Trio · Rambla de la Llibertat

Habituals agitadors de les ballades de lindy hop a Girona, el Lluís Rodríguez Trio no podia faltar en la celebració del Dia Internacional del Jazz. Acompanyaran al banjoista el clarinet de Tomy Muñoz, gran músic i impulsor de moltes de les activitats jazzístiques de la ciutat, i el jove contrabaixista Albert Martínez, a qui vam veure créixer amb la Jove Big Band de Girona.

A les 19h · Festival Strenes: Renaldo & Clara Acústic · Pujada de Sant Domènec

Aquest nou disc desprèn confiança i atreviment, i suposa una evolució en tots els sentits. Les noves cançons estan plenes d'originals lletres que oscil·len entre una honestedat desarmant i la ironia més punxant.

A les 19:30h · Nicle Brown Trio · Carrer de les Ferreries Velles

Nicole Brown Trio és un grup de versions que viatja per molts estils diferents, anant del jazz al soul passant per la bossa nova, el rock i la música pop.

A les 20h i 22h · Don Menza Quartet · Sunset Jazz Club

Amb vuitanta-cinc anys, el llegendari saxofonista nord-americà Don Menza és un dels músics en actiu més veterans de l'escena jazzística internacional. En la seva extensa carrera, aquest músic dotat d'un so net i poderós, ha format part de formacions mítiques com les de Maynard Ferguson o Henry Mancini, a més d'haver enregistrat més d'una dotzena de discs com a líder.

A les 20h · Quartet Casals · Auditori de Girona

Els músics del Quartet Casals han canviat ja per sempre el destí de la música de cambra al nostre país. Lligats a Ibercamera des dels seus inicis, és molt adient que vulguin celebrar el seu 25è aniversari a la nostra Temporada.

A les 22h · Els Pets · Escales de la Catedral

Just després de la seva flamant i merescuda Creu de Sant Jordi, Els Pets tornen amb el seu disc més vital i arravatador.

Figueres

A les 20h · Grup Atzur · Taberna Libraria

Concert a la Taberna Libraria, on el Grup Atzur, amb Liza Euler i Carles Bech, ens oferiran la seva música, amb jazz, bossanova, blues, chanson française.

A les 20h · Màgia i comèdia als ateneus amb Gerard Borrell · La Cate

Màgia i comèdia als ateneus és un espectacle còmic i molt gamberro en què demostra el seu enginy a l’hora d’improvisar en els diàlegs amb el públic, fent riure i sorprenent els espectadors amb el seu inimitable estil, que barreja màgia i comèdia.

A les 20h · María Peláe · Teatre el Jardí

La cantautora malaguenya María Peláe, actual participant en la novena edició del programa televisiu Tu cara me suena, suma centenars de milers de reproduccions a les plataformes de reproducció en continu, i les seves noves cançons la confirmen com l’artista més prometedora en la fusió de pop, hip-hop, cobla i inflexions aflamencades.

A les 22h · Los Diablos · Plaça Catalunya

Els autors d'èxits com "Un rayo de sol", "Fin de semana", "Acalorado" o "Oh, oh, July" actuen a la plaça Catalunya. Un concert de Fires a reviure el so dels anys 70.

A les 22:30h · Els perduts de Sant Esteve de les Roures · El Rampell

Salt

A les 18h · Bucòlic · Era de Cal Cigarro

Bucòlic un trio que funciona a la perfecció amb el seu pop tendre i endreçat, pur i elèctric, idíl·lic i caòtic, com la natura.

A les 21:30h · The Möther mine · Era de Cal Cigarro

Un recorregut pels diferents gèneres musicals del panorama internacional, assegurant dues hores de festa amb versions conegudes per tothom.

Sant Joan de les Abadesses

La Fira de Sant Isidre torna després d’haver hagut de suspendre les dues darreres edicions per la Covid-19. L’esperit de la cita continuarà sent la celebració de la realitat pagesa de la vila, amb la fira de productes artesans i del Ripollès, l’exposició de tractors antics, la mostra de bestiar autòcton i el concurs de munyir a mà.