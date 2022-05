A les 18h · Bàsquet Girona Vs. ICG Força Lleida

Partit de la LEB Or. Jornada 31

A les 19h · Festival Strenes: Suu · Escales de la Catedral

Amb una personalitat desbordant, Suu és una de les cares més visibles de la nova fornada de músics catalans i espanyols, del gènere neo-indie i de la lluita per a l’empoderament de la dona.

A les 20h · Bill Frisell Trio amb Tony Scherr i Kenny Wollesen · Auditori

A Girona arriba amb el seu trio amb Tony Scherr i Kenny Wollesen, el treball amb els quals descriu així: “amb Tony i Kenny gaudeixo del luxe de tocar simplement el que em ve al cap en aquell moment, música de qualsevol dels meus àlbums: estàndards, temes folk o el que sigui. Ells són per a mi un repte i una inspiració cada vegada que estem junts”.

Bescanó

A les 18h · L’experiment d’obeses · Teatre Municipal

Després d’un any i mig apartats dels escenaris, els osonencs Obeses inicien una nova gira per presentar el seu sisè disc d’estudi, L’ai al cor. Aquest treball no tindrà una data de publicació concreta, sinó que anirà gestant-se, oferint-se i publicant-se en el transcurs d’aquest mateix any.

Olot

A les 18h · La Moneda · Els Catòlics

L’Enric, el Ferran i el Bernat són tres amics que des de fa anys i panys comparteixen una afició molt particular: col·leccionen monedes medievals de la Corona d’Aragó. Monedes d’or i de plata. També des de fa molts anys segueixen un mateix ritual: un vespre de cada mes es troben per sopar i ensenyar-se les noves monedes que han aconseguit.

A les 18h · Posa’n un tros · Teatre Principal

Un espectacle on grans i petits ballen junts per representar les coreografies treballades aquesta temporada. Així doncs, es vol posar un tros de dansa i un tros d’arrel a la nova normalitat.

Salt

A les 14:30h · Kazzabe Oscarito Leiva – Juan Carlos Aleman · Sala La Mirona

GRUPO KAZZABE és una de les agrupacions més importants del gènere tropical Punta, encara que com a agrupació és un grup complet que tant en directe com en les seves produccions ens presenten un sense nombre de temes amb estils KAZZABE.

A les 18h · Yo suspendí EGB · Era de Cal Cigarro

Yo suspendí egb, ens proposa un repertori musical destinat a satisfer tota mena de públic, amb els temes més emblemàtics dels '70, '80 i '90 i amb un espectacle i posada en escena espectaculars.

Sant Joan de les Abadesses

Durant tot el dia · Fira de Sant Isidre · Diversos escenaris

La Fira de Sant Isidre torna després d’haver hagut de suspendre les dues darreres edicions per la Covid-19. L’esperit de la cita continuarà sent la celebració de la realitat pagesa de la vila, amb la fira de productes artesans i del Ripollès, l’exposició de tractors antics, la mostra de bestiar autòcton i el concurs de munyir a mà.