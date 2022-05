Divendres 6 maig

A les 17h · Congénere: Cinema i Dona: The Orphanage · Claustre de la Mercè

La IV Edició Congénere: Culturas globals, Comunicación y Género inaugura el Congrés al Carrer amb el que pretén visibilitzar les últimes investigacions acadèmiques en matèria de gènere i comunicació, a través d’una selecció de pel·lícules dirigides per dones procedents de països del Sud Global.

A les 18h ·Visita a l’Auditori de Girona · Auditori

Veurem com s’organitza i es planifica un concert d’aquestes característiques, la logística i la producció tècnica, l’acollida d’artistes, la rebuda del públic... En definitiva, tot el que hi ha darrere d’una programació de concerts i que moltes vegades queda amagat al gran públic.

A les 19:30h · Congénere: Cinema i Dona: Concert entrevista amb Clàudia Cabero · La Mercè

La cantautora Clàudia Cabero presentarà el seu concert, seguit d’una entrevista on la podrem conèixer de forma més propera.

A les 20h i les 22h · Manel Fortià · Sunset Jazz Club

Meticulosament compost i produït per Manel Fortià, "Despertar" presenta un autoretrat musical basat en una selecció de temes originals enèrgics, tots inspirats en les seves experiències a la ciutat de Nova York, on va viure entre 2016 i 2020.

A les 20h · Mishima · Auditori

Cinc anys desprès d’Ara i res (2017), David Carabén (veu i guitarra), Marc Lloret (teclats), Dani Vega (guitarra), Xavi Caparrós (baix) i Alfons Serra (bateria) assoleixen la plenitud al seu novè disc d’estudi, el desè de la seva carrera si hi afegim el directe Ara i aquí (2019). La maduresa era (és) exactament això.

A les 20h · Teatre: Oskara · Teatre Municipal

Oskara és un treball instal·latiu que recorre alguns passatges de la cultura basca, mites, des del seu origen fins a l'època contemporània i dibuixen un recorregut plàstic i emocional de símbols i iconografia de força ambigua i desconcertant que, de la manera més absoluta, conté dins seu la història de l'experiència humana.

A les 21:30h · Elèctrica MBB · Casa de Cultura

Enguany, la Moderna Big Band segueix en ple creixement, en aquest curs està treballant en un projecte en col·laboració amb l’escola de producció musical EUMES, amb l’objectiu d’afegir un component més a la big band: la música electrònica.

Dissabte 7 maig

A les 10h · XXIè Cicle d’Escoles de Música de Girona · Auditori de la Mercè

Coincidint amb Girona, Temps de Flors, enguany se celebra el XXIè Cicle de concerts d’Escoles de Música – Girona Temps de Flors, que organitza l’Escola Municipal de Música de Girona.

A les 11h · Coral Virtelia · Església del Carme

El Cor de la Institució Cultural del CIC va néixer l’octubre de 2007 per voluntat d’un grup de pares i mares de l’Escola Thau Barcelona, amb l’objectiu de construir un espai per gaudir de la música coral.

A les 12h · Vermut musical amb Mètode 3 · Espai Cívic Mercadal

Gràcies al projecte “donem Vida al Mercadal” podràs gaudir d’un bon vermut a l'hora que descobreixes els talents musicals de la ciutat.

A les 12h · Coral Santa Margarida i Cor de Cor · Església del Mercadal

En el marc de Girona, Temps de Flors, la Federació Catalana d'Entitats Corals organitza una sèrie de concerts. En aquest cas, podreu gaudir del concert amb la Coral Santa Margarida i el Quintet Cor de Cor.

A les 12h · Coral La Floresta · Eslgésia del Carme

La Societat Coral La Floresta de Sants, amb els seus 144 anys, és la coral en actiu més antiga de Barcelona. La formem 24 cantaires i el director Santos Martínez. El seu repertori va des de música del renaixement fins als compositors més actuals, passant per la música religiosa, tradicional i popular catalana.

A les 17h · “iNSTants” · Casa de Cultural

iNSTants vol reflectir aquells moments compartits per la humanitat, que cíclicament passa per aquestes experiències que es registren en la nostra genètica, però que, des de l’individu, són viscudes per primera vegada i fan que tots ens trobem improvisant.

A les 18h · Les Anxovetes · Plaça de la Independència

Tona Gafarot, Montse Ferrermoner i Marta Pérez reviuran les experiències que les ha unit a través d’un repertori creat expressament pel Festival A Cappella de Girona i que està compost per alguna havanera però també, majoritàriament, per altres cançons de diferents gèneres que les tres cantants s’han anat trobant pel camí.

A les 18h · Dj Klim · Passeig Arqueològic

El dissabte 7, podreu gaudir d'un live set a càrrec de Klim, que transmetrà ambient d'humans-tecnologia-natura expressat a partir de seqüències, sons dissenyats i mostres de la natura.

A les 18.30h · “Bacwicz: El magnetisme musical del nord” · Casa de Cultura

El cicle Sinèrgic, que rep el suport de la Diputació de Girona, ofereix concerts i tallers participatius a centres hospitalaris, geriàtrics i penitenciaris. Una de les orquestres col·laboradores del cicle és Camerata Penedès, que en aquesta ocasió ens presenta el Concerto for string orchestra de Grażyna Bacewicz, una de les compositores poloneses més rellevants del segle XX, d’escriptura programàtica, fresca i amb fort regust folklòric.

A les 19h · Danses de la Polinèsia · Plaça de Salvador Espriu

Espectacle de danses de la Polinèsia, on el patrimoni natural de Girona i el de Tahití, a milers de km de distància, en són els seus protagonistes. Les ballarines representaran el mar, ocells i flors en moviment, enviant un missatge d'amor i respecte a la natura a través de la dansa.

A les 20h · Straight no chaser · Auditori

Sorgits de la Universitat d’Indiana, aquest grup a cappella masculí ha venut més d’1,6 milions de discos i acumula més de 100 milions de visualitzacions al youtube. Gires arreu del món, aparicions a alguns dels programes més importants de TV d’abast nacional als USA i col·laboracions amb artistes com Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John o Dolly Parton.

A les 20h i 22h · Dani Nel·lo · Sunset Jazz Club

El saxofonista barceloní Dani Nel·lo torna al Sunset, en aquesta ocasió acompanyat del que es coneix com a trio de Hammond. Nel·lo ha fet un recull de les seves composicions preferides -algunes de les quals hem pogut en alguns dels seus projectes com Los Saxofonistas Salvajes, Los Mambo Jambo, Sax-O-Rama o Noir-.

A les 21:30h · “La veïna del costat” · Casa de Cultura

La Veïna del Costat és un projecte que neix a l’Escola Municipal de Música de Banyoles entre dos companys de classe i amics: Martina Majó (veu) i Guillem Lloret (guitarra).

Diumenge 8 maig

A les 11h · “Cants espirituals” · Casa de Cultura

El concert "Cants espirituals" serà el primer d'una sèrie d'actes organitzats per la Diputació en motiu dels 200 anys de la seva constitució.

A les 12h · Vermut Folk · Espai Centre Cívic La Rosaleda

De les 12h a les 14h ballarem, gaudirem de la Devesa de Girona i, qui vulgui, farà el vermut al bar contigu. Estem preparats per posar música enllaunada però ens faria molt feliços que algun músic s'animés a tocar.

A les 12h · Música espiritual” · Jardins del Passeig Arqueològic

En el marc de Girona, Temps de Flors, i per tal que l'espectador quedi immers en la coreografia del moviment de les teles, les olors, els colors, la llum i l'entorn, oferirem música en directe.

A les 12.30h · Teatre: Prometeu · Teatre Municipal

L’Agrupació Señor Serrano és una companyia de teatre amb més de 10 anys d’experiència, que crea produccions originals sobre aspectes discordants de l’experiència humana contemporània. Els seus espectacles barregen vídeo en directe, maquetes, text, performance, so i objectes. Les produccions de la companyia s’estrenen i giren internacionalment.

A les 17h · Nadia i Èric · Jardins del passeig Arqueològic

La Nadia i L'Eric, dos joves artistes, ens interpretaran versions i també la seva música, acompanyats de guitarra.

A les 18h · Cor Maragall · Església del Carme

Com a tornada d'un intercanvi a Vic, on varen tenir un gran èxit de públic, i dins del marc de Girona, Temps de Flors, el Cor Maragall i l'Orfeò Vigatà ens oferiran un concert a l'església del Carme, amb repertori variat que recull diferents gèneres musicals.

A les 18h · Out of the blue · Plaça de la Independència

Format per estudiants de la Universitat d'Oxford i de la Oxford Brookes University, Out of the Blue ha actuat al West End i a Broadway, va arribar a les semifinals del talent de la Gran Bretanya i han fet gires per tot el món USA, Suïssa, Canadà, Índia, Hong Kong o Japó. Qualitat i diversió assegurada.

A les 18:30h · “Il Barbiere di Siviglia. Fragments d’una òpera buffa, buffa!” · Casa de Cultura

La Fundació Òpera Catalunya (FOC) presenta aquest espectacle de nova creació protagonitzat per tres solistes de l’Escola d’Òpera 2021 entorn de l’òpera Il barbiere di Siviglia, organitzada per l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell, que enguany celebra el 40è aniversari.

A les 19h · Ravel: Quartet Diotima · Auditori

El Quartet de corda Diotima és una de les formacions més sol·licitades en l’escena musical internacional. Ha col·laborat amb destacats compositors com Lachenmann, Ferneyhough, Boulez y Hosokawa.

A les 19:30h · Coral Veus blanques · Basílica de Sant Feliu

Veus Blanques és una formació coral de dones de l'escola de música Músics'son, escola autoritzada per la Generalitat de Catalunya dirigida per Sheila Garcia i Barba.

A les 21:30h · Black Music Big Band Junior · Casa de Cultura

La Black Music Big Band Junior és la germana petita de la Black Music Big Band, una big band formada per nens i nenes de 9 a 15 anys amb molta il·lusió i talent.

Banyoles

Dissabte 7 maig

A les 18:30h · El senyor de les baldufes · Plaça Xesco Boix

Arribat amb el seu tricicarro i de Xile, el Sr. de les Baldufes ens sorprendrà amb el seu domini i virtuosisme, el seu encant i amor per les baldufes. Una disciplina de circ poc vista.

Dissabte 7 maig i diumenge 8 maig

A les 20h i 19h · Obra Completa · Factoria d’Arts

Després d’un primer muntatge a finals de 2019, torna Obra Completa, espectacle que adapta Collected Stories de Donald Margulies. Es tracta d’un muntatge renovat, amb les actrius Eva Ferré i Isabel Boix dues actrius en una escena que podria ser un ring de boxa on desenvolupen la seva relació de conflicte i d’amor

Blanes

Divendres 6 maig

A les 21h · Sergio Bezos · Teatre Municipal

Sergio Bezos presenta el seu primer xou d'Estand Up Comedy en gira. El nou col·laborador de la Resistència ens comptarà les seves experiències vitals amb el seu peculiar punt de vista. Durant una mica més d'una hora podràs gaudir d'un ecosistema únic i bastant descontrolat.

Dissabte 7 maig

A les 18h · Records per a tu · Teatre Municipal

NABAC grup sempre anomena als seus espectacles RECORDS PER A TU perquè és exactament el que fem, posar en escena cançons que quasi tothom coneix i que poden haver estat importants a les nostres vides.

Breda

Dissabte 7 maig i diumenge 8 maig

Durant tot el dia · Fira del Monestir · Diversos espais

Dissabte i diumenge Breda celebra la 5a edició de la Fira del Monestir, una festa que vol posar en valor el patrimoni del municipi. La fira combina visites guiades al conjunt arquitectònic de l’antic Monestir de Sant Salvador amb un mercat artesà de productes alimentaris i manufacturats i activitats per a tots els públics.

Figueres

Dissabte 7 maig

A les 19h · “The End is Nigh” · Teatre el Jardí

Espectacle basat en l’apocalipsi del món que coneixem, de la societat i de l’ésser humà. The End is Nigh (La fi és a prop) és un espectacle que planteja una atmosfera alhora amenaçadora i absurda en què, més que mai, tot és possible.

Diumenge 8 maig

A les 19h · “Jaleiu” amb Guillem Albà i La Marabunta · Teatre el Jardí

Guillem Albà i La Marabunta, després de set anys de gira, presenten Jaleiu, un nou espectacle que perfecciona una fórmula basada en el clown, la música en directe, la improvisació, la provocació, l’humor i la complicitat amb el públic.

Lloret de Mar

Diumenge 8 maig

A les 19h · El Sevilla. La vida es rocanrol · Teatre Municipal

La vida és rocanrol, el darrer especatcle de Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’ que des del 2015 ha decidit pujar als escenaris en solitari per desenvolupar la seva faceta de còmic.

Olot

Divendres 6 maig

A les 21h · Ferran Palau · Núria Social

Parc i Joia són el cinquè i el sisè disc de Ferran Palau, que continua la saga després de Kevin (2019), Blanc, (2018), Santa Ferida (2015) i L’Aigua del Rierol (2012), sense oblidar-nos de Cel Clar, el doble senzill que va llançar en 2020. Ferran Palau es troba immers en la gira de presentació de tots dos discos, que li està portant a tocar en un gran nombre d’escenaris i sales, així com a grans festivals com el Guitar BCN, Primavera Sound o el Vida Festival.

Dissabte 7 maig

A les 18h · Lliurament de les Ales a la Cultura 2022 · Teatre Principal

L’Ajuntament d’Olot lliurarà les Ales a les Cultura 2022 a Marta Puig. Nascuda a Olot l’any 1943, amb 20 anys va instal·lar-se a Màlaga i posteriorment a Madrid per triomfar com a actriu. Des de llavors ha actuat en nombroses obres de teatre i sèries de televisió.

A les 20h · Marco Mezquida Trio · Sala El Torín

Marco Mezquida presenta un nou disc com a líder després de l’èxit i dels premis rebuts pels seus últims tres CD: No hay dos sin tres, juntament amb Chicuelo; MA Live in Tokyo, amb Sílvia Pérez Cruz, i Talismán.

Diumenge 8 maig

A les 19h · En Peyu ·Teatre Principal

En Peyu porta a Olot el seu espectacle ‘El Gallardo español’ després de dues temporades d’èxit a Barcelona i una llarga gira per tot el país.

Salt

Divendres 6 maig

A les 20h · L’oreneta · Teatre Municipal

Amelia és una professora de cant, ferida en el més profund de la seva ànima, a qui recorre Ramon, un jove que vol aprendre a cantar L’oreneta per retre homenatge a la seva mare, recentment morta. Ambdós s’endinsen en un diàleg ple de girs sobre la pèrdua, l’empatia i el que ens fa humans.

A les 22h · Tropa do Carallo amb Evaristo +Boikot · Sala La Mirona

Una banda que promet ser una bona hòstia als ous i que arriba amb la garra i la força de la bateria de Tripi, el batec tenaç i persistent del baix d’Abel, la distorsió patològica i enutjada de la guitarra de Salgado i els textos àcids i certers en la veu d’Evaristo.

Dissabte 7 maig

A les 17:30h · La tercera juventud · Teatre Municipal

Una residència on els residents no són de la tercera edat... estan vivint la seva tercera joventut. No et perdis el retorn als escenaris de Justo Molinero y Los Descastaos amb aquest nou espectacle escrit per José Cedena.

Vidreres

Del divendres 6 maig al diumenge 8 maig

Durant tot el dia · Gospel Festival · Teatre Casino i a l’Església

Després de l’èxit del primer Festival de Gòspel, arriba una segona edició amb una programació que inclou diferents estils d’aquest gènere. L’esdeveniment tindrà lloc al Teatre Casino i a l’Església i comptarà amb les actuacions de Barcelona Gòspel Messengers, Karol Green & Soul Choir i el Cor Gòspel Girona.