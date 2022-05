The Staircase era el títol d’una sèrie documental que es va estrenar en tres temps, en gran mesura perquè s’ha anat rodant a mesura que el cas feia avenços policials i judicials. Els fets que explica es remunten a l’any 2001, quan Kathleen Peterson, la dona del novel·lista Michael Peterson, va aparèixer morta al peu de les escales de casa seva. Ràpidament el seu marit es va convertir en el principal sospitós del crim, però la investigació, més que resoldre els enigmes, n’anava obrint de nous. Durant més de vint anys, no han parat de succeir coses relacionades amb aquesta història, fins al punt que la sèrie documental, malgrat actualitzar-se el 2018 amb una versió de més episodis per a Netflix, ja ha quedat superada pels esdeveniments. Per tant, la sèrie de ficció The Staircase, que va arribar ahir a HBO Max, té un doble al·licient: el primer, que ofereix una versió actualitzada del cas i incorpora alguns girs que, si no s’està informat sobre el cas, poden arribar a sorprendre molt: i segon, que s’hi nota un esforç molt lloable per deixar fora del guió la part més efectista (que s’hi prestava, i molt) i posar el focus en els clarobscurs dels personatges. El seu principal responsable és Antonio Campos, l’home darrere sèries com The Sinner o The Punisher.

La historia, doncs, mostra el cas dels Peterson des de diferents perspectives. Per una banda, hi ha la reconstrucció de la part estrictament criminal, amb la investigació de la policia, el processament de Peterson i el posterior judici mediàtic que no va parar d’aportar proves contradictòries i pistes incertes. Per l’altra, que és on més excel·leix la sèrie, hi ha la radiografia d’un matrimoni benestant que projectava una imatge públic que no es corresponia amb els laberints de la seva intimitat. Campos, potser conscient que el documental serà una crossa recurrent per als seus espectadors, se les arregla per oferir una visió diferent i molt creativa del cas, i a la vegada molt complementària. El que sí tenen en comú és una atmosfera malsana en que hi palpita constantment l’ambigüitat dels seus protagonistes i la sensació que, quan es tracta de classes benestants, la Justícia funciona d’una altra manera. Un dels aspectes més aconseguits de The Staircase és el seu repartiment, ja que és tot un encert confiar els personatges principals a dos intèrprets del talent de Colin Firth i Toni Collette. Al seu costat destaquen Parker Posey, Sophie Turner, Juliette Binoche, Rosemarie Dewitt, Patrick Schwarzenegger, Dane DeHaan, Odessa Young, Olivia DeJonge, Vincent Vermignon, Tim Guinee,i el sempre esplèndid Michael Stuhlbarg, a qui no fa gaire vèiem a la molt recomanable Dopesick.