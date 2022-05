Com tantes altres sèries del seu temps, Cómo conocí a vuestra madre va començar molt bé i després es va desinflar fins a extrems inimaginables. El motiu? Per començar perquè la van allargar massa, ja que la història no donava per a nou temporades; i després, perquè si hi ha una cosa que mata una sèrie és que els personatges actuïn amb incoherència i contradient els seus principis fonamentals. Els seus responsables es van obcecar tant a que cada personatge tingués un relat conclusiu que van carregar-se la seva essència (sobretot tot en el cas de Barney, la gran troballa) i van fer que el seu humor perdés eficàcia. Una bona prova que és les dues darreres temporades són gairebé drames romàntics en què els protagonistes es justifiquen constantment per les seves accions. Sobre el paper, el seu spin-off, Cómo conocí a vuestro padre, era una bona idea: abordar una història similar però des de la perspectiva femenina i, per tant, posant el focus en aquells matisos que s’escapen al punt de vista masculí. Però en aquest cas, a diferència de la sèrie mare, ni tan sols esperen uns anys a patinar. La primera temporada, que s’estrena dimecres que ve a Disney Plus, comet un error imperdonable en una sitcom. No té gràcia. I pitjor encara, a estones resulta encara més moralista i discursiva que Cómo conocí a vuestra madre.

La protagonista d’aquest spin-off és Sophie, que explica com va conèixer l’home de la seva vida (del que naturalment, sabem poc o res d’entrada) mentre passa els dies amb les seves amigues i amics. Per descomptat que l’afany de viure un conte de fades marcarà les seves converses i les seves aventures quotidianes, però també hi haurà espai per descobrir que sempre s’és a temps per convertir-se en un gag vivent. Un de les principals novetats de Cómo conocí a vuestro padre és que s’endinsa en la nova realitat que han creat les aplicacions de cites i les xarxes socials. Això dona per algun moment afortunat, però en termes generals es cauen en clixés i fins i tot quan es posa més entremaliada el seu humor és tan blanc que tira d’esquena. Segurament l’únic aprofitable són els esforços de l’actriu Hilary Duff,per donar una mica d’entitat al seu personatge. Entre els secundaris, Chris Lowell, Francia Raisa, Tien Tran, Suraj Sharma, Tom Ainsley, Kim Cattrall, Josh Peck i Leighton Meester.