Cada vegada que es fa una exposició on el centre conceptual és la feminitat o algun dels seus atributs (començant, és clar, pel de la maternitat) se sol cometre el mateix error de partida, a saber, el de creure que es fa justícia històrica omplint un buit ignominiós. Res més allunyat de la realitat: des de la Venus de Willendorf, passant per totes les madones, ballarines, prostitutes, amants i diablesses imaginables, fins a les humaníssimes dones, per exemple, retratades per la gran Rineke Dijkstra (o pintades per la igualment gran Alice Neel), les femelles de l’espècie humana han gaudit d’un alt grau de protagonisme iconogràfic que, no obstant això, revela una enorme col·lecció de prejudicis que, en darrera instància, és el què realment caldria posar en entredit. Per entendre’ns: no es tracta tant de dir «cal reivindicar la presència de les dones a l’art» com, en canvi, d’exigir que el seu paper no sigui subaltern ni que els seus cossos, amb perdó per la redundància, es mostrin gairebé sempre cosificats.

Potser per això Simone De Beauvoir afirmava que «no es neix dona: una arriba a ser-ho», perquè intuïa que la feminitat heretada (la que podem rastrejar històricament) era una construcció social que només existia en contraposició al subjecte genèric masculí. En aquest sentit, ser dona (la feminitat mitològica) s’ha simbolitzat des de temps immemorials (i des del prisma androcèntric) com a quelcom indissolublement unit a les forces naturals de tot el que resulta pre-cultural (o instintiu) i misteriós, més encara si tenim en compte el «miracle» de la reproducció (és la Deessa Blanca de Graves). Ara que tothom cita a Judith Butler, no està de més recordar el que opina la filòsofa del tema que ens ocupa: la garantia social de comptar amb dones reproductores —ella les anomena mares instintives— es fonamenta en la imposició de l’heterosexualitat i del fal·locentrisme com a eix de l’exercici sexual. Seguint el mateix fil argumentari, pensadores com Elizabeth Maier encara van un xic més enllà: «La vigència patriarcal de les relacions de gènere permet ubicar a la maternitat, viscuda com l’exercici privat d’un cos-pels-altres, com l’eix estructurador de la subjectivitat femenina [...] on el major pes de les tasques reproductives és adjudicat i assumit per les dones». Ser mare, vindrien a dir, no sempre és fruit d’una decisió lliure ni satisfà plenament les aspiracions d’un ésser que no hauria de necessitar reproduir-se per a esdevenir «complert».

La bona notícia és que l’exposició Maternitats. Una mirada diversa aconsegueix fer visible totes aquestes paradoxes i ho fa, a més, de la única manera possible, és a dir, des d’una diversitat de veus i de posicionaments que dialoguen entre ells i, donat el cas, s’impugnen o s’interpel·len subtilment. A banda de la setantena llarga d’obres procedents del Museu i dels Fons que custodia (si, encara que sembli mentida, tenim material de sobres a casa per a fer exposicions magnífiques), la gran aportació del projecte dirigit per Sílvia Planas és un petit compendi de relats que, insistim, exploren arestes i llocs no comuns d’un fenomen, el de la reproducció humana, que, avui per avui, és més polític que biològic en la mesura que condiciona la noció que tenim del concepte de llibertat. Per cert: el MNAC també acull una mostra sobre l’art i l’embaràs però, si s’hagués d’escollir, no dubtin en fer cap a Girona.