Quatre mirades que no ens deixaran indiferents: Jaume Llorens ha participat en diferents mostres a les comarques gironines, així com en una exposició de la Valid Photo Gallery de Barcelona; Mercedes Werner va estudiar a l’escola fotogràfica de Grisart. De personalitat polifacètica, dissenya, escriu i fotografia, i genera resultats multidisciplinaris; Sergi Batlle fa anys que està treballant en el projecte que ens presenta a la Valvi, una recerca creativa que ja ha estat prèviament visualitzada el Centro de Arte Contemporáneo José Saramago de Granada i, més recentment, al Fine Art d’Igualada; i Montserrat Gimferrer, que ha publicat algunes de les seves imatges al diari britànic The Guardian i, recentment, dotze de les seves fotografies adaptades en format postal han participat en la secció ArtsLibris de la fira internacional ARCO Madrid.