Conèixer els racons del Congost i la muntanya dels Sants Metges de Sant Julià de Ramis, pujar al santuari dels Àngels, caminar a peu per la vall d’en Xucla a Sarrià de Ter o endinsar-nos al cor de les Gavarres des de Cassà de la Selva són algunes de les propostes que el consell comarcal del Gironès ens fa en la nova edició de «Senderisme guiat al Gironès 2022» per aquest primer semestre. Ja són 13 les edicions que es porten a terme d’aquest programa que promou l’àrea de Turisme del consell comarcal del Gironès. Si s’ha arribat a aquesta xifra d’edicions és perquè el programa ha tingut sempre molt bona acceptació i atrau molts adeptes i amants de la natura.

Segons han informat des del consell la programació d’aquesta primera meitat de l’any, de febrer a juny, inclou fins a una dotzena de sortides. De moment ja s’ha fet la ruta del Congost i els Sants Metges i la de Sant Roc de la Barroca a Sant Martí de Llémena. Una altra sortida va ser precisament el 13 de març passat amb una ruta d’11’5 quilòmetres pel volcà de la Crosa, dins del terme d’Aiguaviva, que va permetre als visitants conèixer també el recorregut que fa l’aigua en aquest paratge molt ben conservat.

Durant el mes de març, concretament el dia 20, es va fer la sortida per les Deveses de Salt i l’espai recuperat per la vora del Ter. Són 5’5 quilòmetres de fàcil recorregut. Durant el mes d’abril el programa ha estat doble. El dia 3 es va fer una sortida al Puig de Cadiretes a Llagostera en una ruta que combinava el mar i la plana en només 4 quilòmetres i el dia 24 la sortida va tenir un caràcter més urbà amb la ruta ornitològica per la natura de la ciutat de Girona.

El mes de maig es presenta farcit de sortides: el dia 1 es va fer una ruta de camins entre molins per la vall d’en Xucla, una caminada per la riera de Celré a Quart el pròxim dia 15 i, finalment, el 29 de maig es farà una volta resseguint la història pel terme municipal de Flaçà. El programa tocarà a la seva fi el 12 de juny amb una passejada per la vall de Sant Daniel, el gran pulmó natural de Girona i el 19 es tancarà amb una caminada per les Gavarres per veure també la mostra de pela de suro a Can Vilallonga.

Fins al 19 de juny, els amants del senderisme i la natura podran gaudir i descobrir l’entorn de municipis com Aiguaviva, Salt, Sant Martí Vell, Llagostera, Girona, Sarrià de Ter, Quart, Flaçà i Cassà de la Selva. La gran majoria de sortides són aptes per a tots els públics amb una durada de 3 hores aproximadament.

Segons s’ha informat des del consell les inscripcions per cada sortida s’obriran 8 dies abans, a partir del dissabte anterior. Per inscriure’s cal fer reserva trucant al telèfon 972 011 669 o per correu a turisme@girones.cat i esperar confirmació. El preu és de 4 € per persona excepte per menors de 12 anys que és gratuït. L’aforament és limitat.