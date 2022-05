A les 10h · XXIè Cicle d’Escoles de Música de Girona · Auditori de la Mercè

Coincidint amb Girona, Temps de Flors, enguany se celebra el XXIè Cicle de concerts d’Escoles de Música – Girona Temps de Flors, que organitza l’Escola Municipal de Música de Girona.

A les 11h · Coral Virtelia · Església del Carme

El Cor de la Institució Cultural del CIC va néixer l’octubre de 2007 per voluntat d’un grup de pares i mares de l’Escola Thau Barcelona, amb l’objectiu de construir un espai per gaudir de la música coral.

A les 12h · Vermut musical amb Mètode 3 · Espai Cívic Mercadal

Gràcies al projecte “donem Vida al Mercadal” podràs gaudir d’un bon vermut a l'hora que descobreixes els talents musicals de la ciutat.

A les 12h · Coral Santa Margarida i Cor de Cor · Església del Mercadal

En el marc de Girona, Temps de Flors, la Federació Catalana d'Entitats Corals organitza una sèrie de concerts. En aquest cas, podreu gaudir del concert amb la Coral Santa Margarida i el Quintet Cor de Cor.

A les 12h · Coral La Floresta · Eslgésia del Carme

La Societat Coral La Floresta de Sants, amb els seus 144 anys, és la coral en actiu més antiga de Barcelona. La formem 24 cantaires i el director Santos Martínez. El seu repertori va des de música del renaixement fins als compositors més actuals, passant per la música religiosa, tradicional i popular catalana.

A les 17h · “iNSTants” · Casa de Cultural

iNSTants vol reflectir aquells moments compartits per la humanitat, que cíclicament passa per aquestes experiències que es registren en la nostra genètica, però que, des de l’individu, són viscudes per primera vegada i fan que tots ens trobem improvisant.

A les 18h · Les Anxovetes · Plaça de la Independència

Tona Gafarot, Montse Ferrermoner i Marta Pérez reviuran les experiències que les ha unit a través d’un repertori creat expressament pel Festival A Cappella de Girona i que està compost per alguna havanera però també, majoritàriament, per altres cançons de diferents gèneres que les tres cantants s’han anat trobant pel camí.

A les 18h · Dj Klim · Passeig Arqueològic

El dissabte 7, podreu gaudir d'un live set a càrrec de Klim, que transmetrà ambient d'humans-tecnologia-natura expressat a partir de seqüències, sons dissenyats i mostres de la natura.

A les 18.30h · “Bacwicz: El magnetisme musical del nord” · Casa de Cultura

El cicle Sinèrgic, que rep el suport de la Diputació de Girona, ofereix concerts i tallers participatius a centres hospitalaris, geriàtrics i penitenciaris. Una de les orquestres col·laboradores del cicle és Camerata Penedès, que en aquesta ocasió ens presenta el Concerto for string orchestra de Grażyna Bacewicz, una de les compositores poloneses més rellevants del segle XX, d’escriptura programàtica, fresca i amb fort regust folklòric.

A les 19h · Danses de la Polinèsia · Plaça de Salvador Espriu

Espectacle de danses de la Polinèsia, on el patrimoni natural de Girona i el de Tahití, a milers de km de distància, en són els seus protagonistes. Les ballarines representaran el mar, ocells i flors en moviment, enviant un missatge d'amor i respecte a la natura a través de la dansa.

A les 20 h · BUK5 · Pujada de Sant Domènec

BUK5 és un duet musical de nova creació format per Berta Rosell i Arnau Planagumà. Aquest dissabte a les 20.00 hores, s'estrenaran en directe al Jimmy's Bar (Pujada de Sant Domènec, 13). Una bona oportunitat per descobrir aquesta nova formació al voltant d'un dels racons amb més encant de la ciutat de Girona i sota el marc de Temps de Flors. L'entrada és gratuïta.

A les 20h · Straight no chaser · Auditori

Sorgits de la Universitat d’Indiana, aquest grup a cappella masculí ha venut més d’1,6 milions de discos i acumula més de 100 milions de visualitzacions al youtube. Gires arreu del món, aparicions a alguns dels programes més importants de TV d’abast nacional als USA i col·laboracions amb artistes com Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John o Dolly Parton.

A les 20h i 22h · Dani Nel·lo · Sunset Jazz Club

El saxofonista barceloní Dani Nel·lo torna al Sunset, en aquesta ocasió acompanyat del que es coneix com a trio de Hammond. Nel·lo ha fet un recull de les seves composicions preferides -algunes de les quals hem pogut en alguns dels seus projectes com Los Saxofonistas Salvajes, Los Mambo Jambo, Sax-O-Rama o Noir-.

A les 21:30h · “La veïna del costat” · Casa de Cultura

La Veïna del Costat és un projecte que neix a l’Escola Municipal de Música de Banyoles entre dos companys de classe i amics: Martina Majó (veu) i Guillem Lloret (guitarra).

Banyoles

A les 18:30h · El senyor de les baldufes · Plaça Xesco Boix

Arribat amb el seu tricicarro i de Xile, el Sr. de les Baldufes ens sorprendrà amb el seu domini i virtuosisme, el seu encant i amor per les baldufes. Una disciplina de circ poc vista.

A les 20h · Obra Completa · Factoria d’Arts

Després d’un primer muntatge a finals de 2019, torna Obra Completa, espectacle que adapta Collected Stories de Donald Margulies. Es tracta d’un muntatge renovat, amb les actrius Eva Ferré i Isabel Boix dues actrius en una escena que podria ser un ring de boxa on desenvolupen la seva relació de conflicte i d’amor.

Blanes

A les 18h · Records per a tu · Teatre Municipal

NABAC grup sempre anomena als seus espectacles RECORDS PER A TU perquè és exactament el que fem, posar en escena cançons que quasi tothom coneix i que poden haver estat importants a les nostres vides.

Breda

Durant tot el dia · Fira del Monestir · Diversos espais

Dissabte i diumenge Breda celebra la 5a edició de la Fira del Monestir, una festa que vol valorar el patrimoni del municipi. La fira combina visites guiades al conjunt arquitectònic de l’antic Monestir de Sant Salvador amb un mercat artesà de productes alimentaris i manufacturats i activitats per a tots els públics.

Figueres

A les 19h · “The End is Nigh” · Teatre el Jardí

Espectacle basat en l’apocalipsi del món que coneixem, de la societat i de l’ésser humà. The End is Nigh (La fi és a prop) és un espectacle que planteja una atmosfera alhora amenaçadora i absurda en què, més que mai, tot és possible.

Olot

A les 18h · Lliurament de les Ales a la Cultura 2022 · Teatre Principal

L’Ajuntament d’Olot lliurarà les Ales a les Cultura 2022 a Marta Puig. Nascuda a Olot l’any 1943, amb 20 anys va instal·lar-se a Màlaga i posteriorment a Madrid per triomfar com a actriu. Des de llavors ha actuat en nombroses obres de teatre i sèries de televisió.

A les 20h · Marco Mezquida Trio · Sala El Torín

Marco Mezquida presenta un nou disc com a líder després de l’èxit i dels premis rebuts pels seus últims tres CD: No hay dos sin tres, juntament amb Chicuelo; MA Live in Tokyo, amb Sílvia Pérez Cruz, i Talismán.

Salt

A les 17:30h · La tercera juventud · Teatre Municipal

Una residència on els residents no són de la tercera edat... estan vivint la seva tercera joventut. No et perdis el retorn als escenaris de Justo Molinero y Los Descastaos amb aquest nou espectacle escrit per José Cedena.

Vidreres

Durant tot el dia · Gospel Festival · Teatre Casino i a l’Església

Després de l’èxit del primer Festival de Gòspel, arriba una segona edició amb una programació que inclou diferents estils d’aquest gènere. L’esdeveniment tindrà lloc al Teatre Casino i a l’Església i comptarà amb les actuacions de Barcelona Gòspel Messengers, Karol Green & Soul Choir i el Cor Gòspel Girona.