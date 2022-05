A les 11h · “Cants espirituals” · Casa de Cultura

El concert "Cants espirituals" serà el primer d'una sèrie d'actes organitzats per la Diputació en motiu dels 200 anys de la seva constitució.

A les 12h · Vermut Folk · Espai Centre Cívic La Rosaleda

De les 12h a les 14h ballarem, gaudirem de la Devesa de Girona i, qui vulgui, farà el vermut al bar contigu. Estem preparats per posar música enllaunada però ens faria molt feliços que algun músic s'animés a tocar.

A les 12h · Música espiritual” · Jardins del Passeig Arqueològic

En el marc de Girona, Temps de Flors, i per tal que l'espectador quedi immers en la coreografia del moviment de les teles, les olors, els colors, la llum i l'entorn, oferirem música en directe.

A les 12.30h · Teatre: Prometeu · Teatre Municipal

L’Agrupació Señor Serrano és una companyia de teatre amb més de 10 anys d’experiència, que crea produccions originals sobre aspectes discordants de l’experiència humana contemporània. Els seus espectacles barregen vídeo en directe, maquetes, text, performance, so i objectes. Les produccions de la companyia s’estrenen i giren internacionalment.

A les 17h · Nadia i Èric · Jardins del passeig Arqueològic

La Nadia i L'Eric, dos joves artistes, ens interpretaran versions i també la seva música, acompanyats de guitarra.

A les 18h · Cor Maragall · Església del Carme

Com a tornada d'un intercanvi a Vic, on varen tenir un gran èxit de públic, i dins del marc de Girona, Temps de Flors, el Cor Maragall i l'Orfeò Vigatà ens oferiran un concert a l'església del Carme, amb repertori variat que recull diferents gèneres musicals.

A les 18h · Out of the blue · Plaça de la Independència

Format per estudiants de la Universitat d'Oxford i de la Oxford Brookes University, Out of the Blue ha actuat al West End i a Broadway, va arribar a les semifinals del talent de la Gran Bretanya i han fet gires per tot el món USA, Suïssa, Canadà, Índia, Hong Kong o Japó. Qualitat i diversió assegurada.

A les 18:30h · “Il Barbiere di Siviglia. Fragments d’una òpera buffa, buffa!” · Casa de Cultura

La Fundació Òpera Catalunya (FOC) presenta aquest espectacle de nova creació protagonitzat per tres solistes de l’Escola d’Òpera 2021 entorn de l’òpera Il barbiere di Siviglia, organitzada per l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell, que enguany celebra el 40è aniversari.

A les 19h · Ravel: Quartet Diotima · Auditori

El Quartet de corda Diotima és una de les formacions més sol·licitades en l’escena musical internacional. Ha col·laborat amb destacats compositors com Lachenmann, Ferneyhough, Boulez y Hosokawa.

A les 19:30h · Coral Veus blanques · Basílica de Sant Feliu

Veus Blanques és una formació coral de dones de l'escola de música Músics'son, escola autoritzada per la Generalitat de Catalunya dirigida per Sheila Garcia i Barba.

A les 21:30h · Black Music Big Band Junior · Casa de Cultura

La Black Music Big Band Junior és la germana petita de la Black Music Big Band, una big band formada per nens i nenes de 9 a 15 anys amb molta il·lusió i talent.

Banyoles

A les 19h · Obra Completa · Factoria d’Arts

Després d’un primer muntatge a finals de 2019, torna Obra Completa, espectacle que adapta Collected Stories de Donald Margulies. Es tracta d’un muntatge renovat, amb les actrius Eva Ferré i Isabel Boix dues actrius en una escena que podria ser un ring de boxa on desenvolupen la seva relació de conflicte i d’amor.

Breda

Durant tot el dia · Fira del Monestir · Diversos espais

Dissabte i diumenge Breda celebra la 5a edició de la Fira del Monestir, una festa que vol valorar el patrimoni del municipi. La fira combina visites guiades al conjunt arquitectònic de l’antic Monestir de Sant Salvador amb un mercat artesà de productes alimentaris i manufacturats i activitats per a tots els públics.

Figueres

A les 19h · “Jaleiu” amb Guillem Albà i La Marabunta · Teatre el Jardí

Guillem Albà i La Marabunta, després de set anys de gira, presenten Jaleiu, un nou espectacle que perfecciona una fórmula basada en el clown, la música en directe, la improvisació, la provocació, l’humor i la complicitat amb el públic.

Lloret de Mar

A les 19h · El Sevilla. La vida es rocanrol · Teatre Municipal

La vida és rocanrol, el darrer especatcle de Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’ que des del 2015 ha decidit pujar als escenaris en solitari per desenvolupar la seva faceta de còmic.

Olot

A les 19h · En Peyu ·Teatre Principal

En Peyu porta a Olot el seu espectacle ‘El Gallardo español’ després de dues temporades d’èxit a Barcelona i una llarga gira per tot el país.

Vidreres

Durant tot el dia · Gospel Festival · Teatre Casino i a l’Església

Després de l’èxit del primer Festival de Gòspel, arriba una segona edició amb una programació que inclou diferents estils d’aquest gènere. L’esdeveniment tindrà lloc al Teatre Casino i a l’Església i comptarà amb les actuacions de Barcelona Gòspel Messengers, Karol Green & Soul Choir i el Cor Gòspel Girona.