La formació d’Aurelio San Pedro (1983, Barcelona) i la seva biografia apunten en tantes direccions que resulten, tot i la seva joventut, inabastables: va estudiar Enginyeria Elèctrica i és llicenciat en Geomàtica; després de treballar durant anys com a cap de topografia a Fcc, va decidir estudiar un curs superior d’arts murals a la Massana; en acabar el curs, va entrar al món del 3D en completar un mestratge en Postproducció i Efectes Visuals... Actualment compagina la seva feina com a anatomista d’art 3D amb la d’artista. Doncs això: el seu perfil polifacètic li permet adaptar-se al mitjà, a través de la figuració o l’abstracció i de tot tipus de tècniques i materials, com ara pintura, escultura, collage o interactius. A El Claustre de Figueres, en qualsevol cas, San Pedro ens regala la seva versió més poètica i espectral, sovint intimista, centrada en els paisatges anímics.