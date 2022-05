Cremar-ho tot

Firestarter, aquí traduïda com a Ojos de fuego, no és de les millors novel·les de Stephen King, però al llarg dels anys s’ha revaloritzat perquè d’alguna manera es va avançar a la febrada posterior del cinema sobre persones amb superpoders. De fet, tot i que King donava al tema un tractament pertorbador i més proper a Carrie que no a Marvel, presentava uns quants punts de contacte amb la saga de còmics dels X-Men i jugava obertament amb alguns dels clixés habituals del gènere. La primera adaptació cinematogràfica la va dirigir Mark L. Lester el 1984 i, sense ser cap meravella, ha acabat tornant-se icònica gràcies a la presència de Drew Barrymore i uns efectes visuals molt notables. Ara s’estrena una nova versió fílmica produïda per Blumhouse que, singularment, sembla la versió perversa de les pel·lícules de Marvel: no en va, un dels personatges exclama en un moment determinant que la protagonista «és una superheroïna al món real». Per tant, és d’esperar que sigui més espectacular que terrorífica, i de moment se li ha d’agrair que és un dels pocs blockbusters dels darrers mesos que dura poc més d’una hora i mitja.

Com a l’adaptació de 1984, la nova Ojos de fuego se centra en Charlie, una nena que es veu obligada a canviar constantment de casa perquè té un poder molt especial: sap manipular el foc amb la seva ment. Una agència governamental molt obscura li segueix les passes perquè creu que, amb un bon entrenament, Charlie podria convertir-se en una arma infal·lible. Però com més l’assetgen, com més la priven d’una vida normal, més violenta es torna. I malgrat els intents de les persones que l’envolten per salvar-la, els seus perseguidors l’aboquen a entendre que amb un poder com aquest no ha de sentir-se víctima de res ni de ningú.

Un dels aspecte més interessants de la pel·lícula és el nom del seu director, Keith Thomas, que a The Vigil va demostrar saber donar nous aires a les atmosferes del terror clàssic. El mateix es pot dir del seu guionista, Scott Teems, que va ser un dels responsables de la reivindicable sèrie Rectify i també un dels autors de Halloween Kills. Parlant d’aquesta darrera pel·lícula, un dels aspectes més sorprenents de Ojos de fuego és que la banda sonora ve firmada pel llegendari John Carpenter juntament amb el seu fill Cody i Daniel A. Davies, en una de les poques ocasions que fa de músic per a un projecte que no el té com a productor. El repartiment del film inclou Ryan Kiera Armstrong, Zac Efron, Sydney Lemmon, Gloria Reuben, Michael Greyeyes, Tina Jung, Lanette Ware, Neven Pajkic, Gavin MacIver-Wright, Danny Waugh i Kurtwood Smith.