Aquest cap de setmana, el Festival Temps de Flors de Girona tanca les portes. Durant uns dies la capital gironina ha estat atapeïda de rius de gent que no s’han volgut perdre cap dels muntatges florals que s’han preparat. Tanmateix, i coincidint amb el punt final, les comarques gironines presenten una llista de plans i propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. Per aquest motiu, hem fet una tria per presentar-te els 10 millors:

Teatre: Les Irresponsables · Divendres 13 de maig a les 20h · Teatre Principal d’Olot Què passaria si, un dia, de cop, comencéssim a dur a terme tot allò que ens passa pel cap? Quins són els límits del que està ben fet i del que està mal fet? La Núria, la Lila i la Fabi es disposen a passar un cap de setmana juntes, fora de la ciutat. La Lila surt d’una separació traumàtica i les amigues la volen ajudar, però la cosa es complica i les tres dones es veuen arrossegades per un corrent d’emocions a flor de pell que les convertirà, sense voler-ho, en unes autèntiques irresponsables. Un seguit de circumstàncies converteixen un cap de setmana normal en una obra de teatre hilarant escrita per l’argentí Javier Daulte i dirigida per Sílvia Munt. Nit dels Museus: Portes obertes als Museus de la ciutat · Dissabte 14 de maig a les 19h · Girona La Nit dels Museus és una iniciativa del Consell d'Europa, que aquest any arriba a la seva divuitena edició. De les 19 h fins a mitjanit podreu visitar gratuïtament el Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona, el Museu d'Art, el Museu d'Història, el Museu d'Història dels Jueus i el Museu del Cinema. D'altra banda, també s'organitza la visita guiada Quan el Museu no era Museu, que recorrerà els sis museus de la ciutat tot explicant anècdotes amagades de la història dels edificis. Finalment, un concert a càrrec de Clara Gispert als jardins del Museu d'Art tancarà la celebració d'aquesta nit tant especial. Magalí Sare · Dissabte 14 de maig a les 20h · Auditori de Girona Magalí Sare, artista amb una veu i interpretació talentosa, presenta el segon disc com a compositora després d’un llunyà Cançons d’amor i dimonis, àlbum que va donar pas a la seva carrera en solitari i va compaginar amb la gira d’Estómac de Clara Peya. Decidida a fer del seu diari diverses cançons, mostra una mirada al passat a través de lletres, aforismes i influències musicals de l’època. A vegades parla ella, a vegades parla a través d’altres personatges. En aquest viatge, Sare comptarà amb aliats internacionals i nacionals que s’aniran desvetllant a poc a poc. Música: El guitarrista Eddy Mejía · Dissabte 14 maig · Sunset Jazz Club El guitarrista mexicà Eddie Mejía ha fet una estada a Barcelona, on ha creat un seguit de composicions ideades específicament pels músics que l’acompanyaran en el seu debut al Sunset Jazz Club. Dansa: “Dansem” per Càritas · Diumenge 15 maig · Teatre Municipal de Girona Aquest és el tretzè any de realització de l’espectacle de dansa solidària Dansem. Els últims s’han pogut realitzar en febrer 2019, juliol 2021 i març 2022. L’objectiu d’aquest espectacle es recollir fons que aniran destinats a col·lectius Càritas de Girona i Salt amb la col·laboració dels respectius ajuntaments. Fils de Vida: Iguana Teatre · Divendres 13 i Dissabte 14 a les 20h · Sala La Planeta de Girona “Fils de vida” és el nou espectacle d’Iguana Teatre, estrenat al mes de juny de 2021. Es basa en les històries de vida d’alguns testimonis sobre el fet xueta [1], el que significa ser xueta i el que encara suposa aquest estigma. "La nostra intenció és capbussar-nos en testimoniatges molt concrets de diversos estrats socials i, a partir d’aquí, seguir les ramificacions, que probablement convertiran el cas xueta en una investigació transversal que pot ajudar a conèixer-nos més profundament com a societat". Festa: La revolta dels Segadors · De divendres 13 a diumenge 15 de maig · Santa Coloma de Farners El municipi de Santa Coloma de Farners celebra aquest segon cap de setmana del mes de maig, la tradicional festa de la revolta dels Segadors per commemorar els fets històrics que van succeir a la comarca durant la Guerra dels Segadors, al segle XVII. L’esdeveniment es realitza a la plaça de la ciutat, la plaça Farners, on s’instal·laran campaments dels segadors i dels tercios. Durant la jornada, els assistents podran gaudir de xerrades, exposicions, visites guiades teatralitzades, mostres de cultura popular, jocs i espectacles pels infants, concerts, parades de productes tradicionals i de proximitat, un sopar popular i trabucaires. Festa Major: Per a Tothom · De divendres 13 a diumenge 15 de maig · Vilablareix El segon cap de setmana de festa major arriba carregat d’activitats amb les barraques, els concerts de l’Orquestra Di-Versiones, La Masovera Barbuda i Oxigen. També hi haurà activitats per a totes les edats, els més menuts gaudiran d’espectacles infantils i tallers, així com sardanes i concert amb La Principal de la Bisbal. Festival: Cap de setmana d’Art · Dissabte 14 i diumenge 15 de maig · Quart Primera edició del Quart d’Art, un festival que s’inicia amb l’objectiu que les famílies descobreixin diferents maneres de viure l’art. Durant el cap de setmana el municipi acollirà un total de 10 activitats de diverses disciplines artístiques, entre les quals es troba el teatre, la dansa, la pintura o la fotografia. Teatre: La motxilla de l’Ada · Diumenge 15 de maig a les 17:30h · Teatre Municipal de Lloret de Mar L’Ada és una nena que quan va néixer es deia Adam. Des de ben petit sentia que la motxilla invisible que duia li pesava massa. Així que un dia va decidir desprendre’s de la motxilla i amb ella va perdre l'”m” del seu nom… i es va convertir en l’Ada. Es tracta d’una coproducció del Grec 2021 Festival de Barcelona i Teatre al detall.