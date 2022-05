Juntament amb HBO Max, Apple és la plataforma que millor controla la qualitat dels seus productes originals, fins al punt que ha aconseguit que, proporcionalment, sembli justificar millor la inversió en ella que no Netflix o Amazon, que gasten molt més però sovint en sèries i pel·lícules que no mereixen passar dels crèdits inicials. Apple, a més, està tenint un any particularment bo, amb títols imprescindibles com Severance, Slow Horses o Pachinko, que ja han estat renovades per a una segona temporada. La seva nova minisèrie també apunta molt amunt. Es tracta de La serpiente de Essex, adaptació d’una novel·la de Sarah Perry que juga a identificar els monstres dels nostres imaginaris amb aquells que tenim més a prop i que, al final, són els que realment ens laminen la nostra evolució com a societat. Té, d’entrada, el reclam de la seva parella protagonista: Claire Danes, en el seu primer paper important des que es va acabar l’esplèndida Homeland, i Tom Hiddleston, que ja ha demostrat el seu bon ull per a les sèries amb The night manager i Loki.

La protagonista d’aquesta sèrie és Cora, una dona vídua que, tot fugint del seu entorn social a la Londes victoriana, se’n va a viure a Essex, on es disposa a començar de zero. Aviat descobreix que la comunitat viu atemorida per una vella llegenda local, segons la qual una serp gegantina emergeix de les profunditats i s’alimenta dels vilatans, Hi ha de tot, qui ho creu a cegues i qui ho posa en dubte, com Will Ransome, el capellà del poble. Cora s’obsessiona amb el mite, fins al punt d’iniciar una investigació pel seu compte i parlar amb tota persona que assegura haver vist la bèstia alguna vegada. Però quan Cora i Will s’enamoren, topen amb una amenaça tan terrible com la suposada serp. I aquesta no és altra que la superstició, la moral i els prejudicis col·lectius, que els porten a mantenir un agre enfrontament amb les classes benestants de la zona. Dotada d’una atmosfera molt aconseguida que flirteja amb la intriga sobrenatural, La serpiente de Essex compta també amb un solvent planter de secundaris que inclou Clémence Poésy, Hayley Squires, Dixie Egerickx, Michael Jibson, Lily-Rose Aslandogdu, Jamael Westman, Zoe Scott, Matt Brewer i Frank Dillane. La minisèrie està formada per sis episodis.