«Els humans són les úniques criatures que estigmatitzen, castiguen i s’avergonyeixen dels seus desitjos sexuals. Si bé tots els animals tenen rituals de seguici, cap animal salvatge ha anat a teràpia per confessar el seu fetitxisme pel làtex. L’abella reina es fica al llit fins a quaranta parelles en una sessió i torna al seu rusc amarada de semen, amb les polles tallades de les seves conquestes». Així arrenca Una curiosa historia sobre el sexo, de l’escriptora, historiadora i conferenciant britànica Kate Lister. Publicat a Espanya per l’editorial Capitán Swing, l’obra ofereix una mirada didàctica i a la vegada divertida sobre l’acte sexual al llarg dels segles.

Partint dels amplis coneixements adquirits al seu projecte de recerca Whores of Yore, Lister ressegueix, en un llibre que compta amb una sèrie d’il·lustracions antigues i modernes, l’estranya història del sexe humà en totes les seves formes. Més que un estudi exhaustiu de les peculiaritats sexuals, perversions i rituals que formen part de la cultura humana, aquesta obra se centra en com han canviat les actituds cap al sexe, en un relat crític dels comportaments que tenim a la recerca -i negació- del totpoderós i desitjat orgasme.

Proves de virginitat, consoladors vegetals, treball sexual masculí, tests d’impotència medievals, robatoris de testicles en ple segle XX, recerca d’orgasmes amb bicicleta o bordells de nines sexuals. Aquestes són algunes de les històries recollides en una obra per la qual l’autora ha volgut triar temes que proporcionin un context valuós a les inquietuds actuals, en particular als assumptes de gènere, la vergonya sexual, la bellesa, el llenguatge i les idees que hi ha darrere de la regulació del desig humà. Lister ho fa triant assumptes que li resulten propers. L’autora anima als lectors a fer una ullada a com la història ha donat forma a la comprensió del sexe tal com la coneixem avui. Amb erudició i enginy, la britànica desmunta mites i desafia molts dels estereotips que la societat ha anat construint amb el pas dels anys al voltant del sexe. A més, aborda la poderosa però limitant càrrega moral de la pràctica sexual.

«La nostra vida secreta és la més honesta. Mantenim en secret aquesta part més genuïna perquè els sistemes que hem creat l’han fet incompatible amb la nostra vida pública. En un esforç per controlar el nostre costat secret, hem convertit el sexe en un assumpte moral, desenvolupant estructures socials complexes per regular els nostres impulsos», sosté l’autora, segons recull el dossier de premsa divulgat per l’editorial.

Malgrat que, amb els anys, les societats han evolucionat, i cada vegada s’han trencat més murs, el sexe continua sent avui un tema profundament divisiu a tot el món. «Les actituds canviaran i creixeran -augura l’autora- però el sexe mai no estarà lliure d’estigma o vergonya a no ser que reconeguem d’on ve». Una curiosa historia sobre el sexo vol ser una aproximació històrica sobre la percepció que els éssers humans tenim i hem tingut del sexe -i de la sexualitat en general- al llarg dels segles i en funció de les diferents cultures en què s’han anat desenvolupant.

Al llarg de la seva carrera, Lister també ha publicat diversos assajos sobre humanitats mèdiques, cultura material, estudis victorians i neomedievalisme. Escriu regularment sobre història de la sexualitat per a iNews, Vice i la Wellcome Trust. Va ser escollida "Publicista de l'Any" als Sexual Freedom Awards 2017 i nominada per al Premi al Professor Més Innovador de l'Any als Times Higher Education (THE) Awards 2020.