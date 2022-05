El llegat del Tren Pinxo

Era un desig històric que finalment s’ha fet realitat. La Via Verda de l’antic Tren Pinxo s’ha completat i des de fa unes setmanes amb el nou tram ja hi ha 40 quilòmetres de traçat que connecta els municipis de Sarrià de Ter, Palol de Reverdit, Cornellà del Terri, Porqueres, Banyoles, Fontcoberta, Esponellà i Serinyà. L’objectiu, però va més enllà i en futur es vol que aquest itinerari arribi fins a Olot i unir Serinyà amb Sant Pere Pescador: del Pla de l’Estany a l’Alt Empordà. Tot un repte que s’ha proposat el Consorci de les Vies Verdes.

El Tren Pinxo era també tot un símbol a la comarca del Pla de l’Estany. Ara el seu recorregut es pot fer en bicicleta, caminant o corrent. Segons s’informa des de la web de les Vies Verdes aquests 34’5 quilòmetres d’obra nova construïts «al Pla de l’Estany són la continuació de la ruta Girona – Sarrià de Ter, creada el 2019, i configuren una via verda de 40 quilòmetres que connecta, a la ciutat de Girona, amb les rutes del Carrilet en direcció a Olot i en direcció a Sant Feliu de Guíxols».

Podem realitzar un llarg recorregut amb aquest itinerari passant per elements naturals d’una gran singularitat. Se’ns farà difícil mantenir la vista cap endavant ja que l’entorn és una gran bellesa paisatgística. La descripció de la ruta que es fa des de la web de les Vies Verdes ens indica que la ruta travessa una zona d’aigua i més endavant el riu Terri que creua la comarca del Pla de l’Estany. «Ens acosta al Clot d’Espolla, un estanyol d’inundació temporal, i a la zona agrícola i forestal del pla d’Usall». Si bé la primera part de la ruta està inspirada en el recorregut que feia el ferrocarril que anava des de Palamós a Girona i a Banyoles, la segona és el traçat que feia el popular Tren Pinxo. La via verda actual, segons s’explica des del Consorci de les Vies Verdes, recupera algunes parts del traçat del tren i bona «part són traçats nous propers a les antigues vies, avui desaparegudes sota l’asfalt de la C-66». Els detalls tècnics de la ruta són els següents: 40 quilòmetres de traçat, un desnivell del 0’5 per cent amb un desnivell màxim d’1’6 per cent, amb una dificultat mitjana, un paviment que varia segons el tram però que majoritàriament està compost per sauló i està formigonat, una altitud màxima de 241 metres que s’assoleixen al Pla de Martís i, finalment, una altitud mínima de 70 metres quan s’arriba a Girona. Precisament, quan s’arriba a la ciutat de Girona es pot connectar amb les rutes del carrilet de Girona-Olot o el tram de Girona-Sant Feliu de Guíxols.

El pressupost final del projecte d’aquest nou tram de la Via Verda és de poc més de dos milions d’euros que s’han cofinançat en un 50% pels fons Feder de la Unió Europea, un 25% per part de la Diputació de Girona i l’altre 25% pels ajuntaments per on passa la via. Ara després de les obres ja està en funcionament perquè els amants de la bicicleta o de caminar el puguin gaudir.