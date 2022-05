Com els seus mateixos responsables expliquen, el fons del Museu de l’Empordà, divers i amb peces d’especial relleu dins el panorama artístic català, aplega arqueologia, art medieval, modern i contemporani. En aquest sentit, des dels seus inicis, l’objectiu prioritari del Museu ha estat enriquir la col·lecció permanent amb obres d’art, propòsit aconseguit sobretot a partir de donacions, però també gràcies a dipòsits, cessions, compres i ajuts a la producció. L’exposició que actualment acull el centre figuerenc mostra algunes de les obres adquirides pel Museu durant el període 2019-2021. La majoria d’aquestes peces s’exposen per primera vegada en públic; d’altres, ja formaven part de l’exposició permanent del Museu. Aquest cap de setmana, aprofitant el benentès del Dia Internacional dels Museus, hi haurà portes obertes.