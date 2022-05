Del 19 al 21 de maig, durant tot el dia

Els jocs i els mons de la imaginació i creativitat tornen a Girona aquest cap de setmana amb una nova edició del Ludivers, centrat en el joc i el lleure. L’esdeveniment recuperarà els sis planetes que articulaven la programació als jardins de la Devesa. Es tracta del planeta Imaginari amb un espai de lectura familiar on hi participaran escriptors dels contes, el planeta Gastrolúdic amb tallers relacionats amb la cuina, el planeta Articiència amb disset tallers per a totes les edats (una oferta més àmplia que en les edicions anteriors), el Click&Dit centrat en noves tecnologies i videojocs, el Miniplaneta pels més menuts i el planeta Juganer.

El primer festival Norai al Càmping Nàutic Almata Castelló d’Empúries

Del 20 al 21 de maig, durant tot el dia

Ladilla Rusa, Ferran Palau, Hidrogenesse o Renald & Clara protagonitzen el cartell d’un festival que, a més de músic en directe, també proposa activitats com ioga i esports, en un entorn paradisíac.

Un dia de circ a Bescanó

Diumenge 22, de 10 a 19 h

El municipi de Bescanó celebra aquest diumenge la primera edició de la festa del circ, un esdeveniment que comptarà amb un espectacle itinerant de Xip Xap Teatre o el clown, l’humor i els malabars de Circus Show, entre altres propostes. També hi haurà un espai de food trucks.

Projecte Cantània 2022 a l’Espai Ter de Torroella de Montgrí

Diumenge 22, 12 h

L’Espai Ter, amb la col·laboració de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí i del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Empordà, acull el projecte Cantània, una proposta que proposa cada any una cantata espectacular amb música i coreografies on els protagonistes són alumnes de primària.

Blanes acull la Costa Brava Sup Race de Paddle Surf

Del 20 al 22, durant tot el dia

Blanes acollirà la 'Costa Brava Sup Race Edició Internacional 2022' de Paddle Surf del 20 al 22 de maig. L'esdeveniment, organitzat per The Sup Paradise amb el suport del Club de Vela Blanes i l'Ajuntament, proposa un cap de setmana ple d'activitats per a diferents nivells d'expertesa.

Fira de la Locomoció a Fornells de la Selva

Del 21 al 22, durant tot el dia

Fornells celebra una nova edició de la Fira de la Locomoció i l’Artesania amb activitats per a tots els públics i la participació de diverses entitats del municipi.

Els Cinc Sentits a Sant Joan les Fonts

Del 21 al 22, durant tot el dia

Al municipi tindrà lloc la primera edició de Sant Joan les Fonts amb els 5 sentits, una evolució de la clàssica exposició de flors que s’ha fet durant gairebé vint anys (Sant Joan les Flors) però més sostenible i adaptada al territori.

Festa de les Flors a Lloret de Mar

Diumenge 22, durant tot el dia

El municipi selvatà celebra aquest diumenge la 17a edició de la Festa de les Flors a l’Ermita Les Alegries. El programa arrenca a les 9 del matí amb la recollida de rams i flors per col·locar l’exposició i tot un seguit d’activitats, incloent-hi una audició de sardanes.

Festa de la Llana a Ripoll

Diumenge 22, durant tot el dia

A les 9.30 del matí, l’arribada del Ramat dona el tret de sortida a la Festa de la Llana. També inclou el Gran Casament a pagès i un mercat de productes agroalimentaris a la plaça Abat Oliva i Fira d’artesania a la plaça Sant Eudald.