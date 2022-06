Afirma la fotoperiodista francesa Emilienne Malfatto que el seu títol Que et plori el Tigris, amb el qual va guanyar el Premi Goncourt a la primera novel·la 2021, li va sortir com un «vòmit», un relat curt en el que aborda la violència contra les dones, cosa que, «en el dia a dia, és tristament universal». Bregada com a corresponsal a Orient Pròxim, formada a França i a Colòmbia, Malfatto va anar per primera vegada a l'Iraq el 2014 i, des de llavors, manté un fort vincle amb aquell país, aprenent el seu idioma, marcada pel que allí ha viscut, cobrint la guerra contra l'Estat Islàmic, relacionant-se amb moltes persones, des de milicians a dones que li han obert les portes de les seves cases.

No amaga que la seva primera novel·la, que a Espanya publiquen Minúscula i en català Edicions 1984, va néixer de la conversa que mantenia un dia amb un molt bon amic seu iraquià i, en preguntar-li què passaria si la seva germana petita quedava embarassada sense estar casada, ell no va dubtar a respondre que la família hauria de matar-la. «Em vaig quedar com a freda, què es fa amb això?», es va preguntar, i, a continuació, va executar aquesta història en la que una jove iraquiana, sense nom, espera la mort, amb una destinació que no pot esbiaixar, perquè ha quedat embarassada del Mohamed, sense estar casats, i això l'aboca a ser víctima d’un «crim d’honor».

Amb una prosa poètica, també té el seu pes la «veu impassible» del Tigris, «una cinta de plata sota la lluna», que actua com ho feia en les tragèdies gregues la figura del cor. Periodista que també ha treballat per France-Presse, enganxada al periodisme de guerra, encara que ara viu a Buenos Aires, remarca que en aquest relat li ha sortit una escriptura «molt impulsiva i instintiva», una novel·la polifònica, en la que «tots els personatges parlen».

El fet que sigui polifònica per tractar una qüestió «tan delicada», creu que «li lleva un potencial de maniqueisme» i permet mostrar davant el lector que «no hi ha una sola víctima, sempre és tot més complicat». Al seu judici, el germà de la jove embarassada, l'Amir, l'assassí, és també una víctima, «és un personatge a qui estimo molt, perquè és com dir que tots estan dins d'un sistema i no en poden sortir, d'igual manera que un altre dels germans, l'Ali, no mata, però no dirà res? És un covard, però, al final, és molt difícil no ser un covard. La majoria de la gent calla».

L'escriptora precisa que l'ha ambientat a l'Iraq per com de bé que coneix aquell país, però ha sostingut que el que exposa succeeix en molts altres països. Tampoc ha callat que «és molt fàcil per a un europeu assenyalar amb un dit i dir què malament s'està per allà i que bé que estem aquí. Però, al final, la idea que hi ha darrere és que el cos de les dones no els pertany a elles i això va molt més allà de l’Iraq».

Autora del llibre de no-ficció Les serpents viendront sur toi (Premi Albert Londres 2021), no traduït a Espanya, la seva propera novel·la serà El coronel no dorm, que publicarà a França el proper mes d'agost i que Minúscula i Edicions 1984 editaran en castellà i català el 2023. Respecte al Goncourt a la primera novel·la, Emilienne Malfatto ha rememorat que va rebre la notícia el 4 de maig de l'any passat i va quedar impactada perquè mai ho va pensar.