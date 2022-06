festival L’inund’art recupEra els carrers

Diversos espais D Dissabte 4 i diumenge 5

El festival Inund’Art recupera enguany l’espai públic de Girona. La mostra d’art arriba a la 17a edició i ho fa tornant al carrer i incorporant nous espais com la rambla de la Llibertat, la plaça de les Voltes d’en Rosés o el Museu d’Història. Hi haurà exposicions, instal·lacions, performances i recorreguts sensitius d’artistes catalans i també internacionals, guanyadors del certamen d’Art Per Tot i el Projecte Transfronterer amb l’Associació Agith’é i la Casa de la Generalitat a Perpinyà. El programa inclou 25 propostes artístiques, i una tria de projectes únics i diversos en el sector de les arts visuals contemporànies.