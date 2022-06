«Del mar a la muntanya, som la Selva, l’espai natural més selvàtic de Catalunya». D’aquesta manera es presenta la comarca de La Selva fent gala del seu potencial des de la costa a l’interior. I per descobrir aquesta comarca no hi ha cap dubte que es pot fer per terra, mar i aire. Les possibilitats són infinites, ja que la comarca disposa de diferents rutes i senders per descobrir tant a peu com en bicicleta i també propostes d’aventura que no deixen a ningú indiferent.

Les visites culturals també formen part del programa de turisme de La Selva. Un dels seus punts estrelles és el castell de Montsoriu que es presenta com el castell gòtic més important de Catalunya i un dels recintes medievals més ben conservats. Es poden descobrir instal·lacions agroturístiques, fer tastos de ratafia, gastronomia i altres activitats per a més agosarats i aventurers com fer un tour en segway off road per les Guilleries, una sortida en catamarà pel litoral selvatà, navegar amb caiac per l’embassament de Susqueda o llançar-se en parapent per contemplar des de l’aire el potencial natural de la comarca.

Pels amants al senderisme hi ha l’anomenada ruta del sender mediterrani GR 92 que, en el tram de la Selva, té una allargada de 28’6 quilòmetres. Es tracta d’una ruta lineal que es pot fer per trams de poble a poble amb un nivell de dificultat fàcil i mitjana. Les rutes per recórrer la Selva són diverses: el camí de l’Onyar, el camí dels Segadors, la Via Augusta, l’anomenat camí de Terranegra, el camí dels Avellaners, la ruta per rememorar els camins de l’antic bandoler Serrallonga, el camí del Nord i el camí de la Tordera. Tampoc no es pot deixar per alt la possibilitat de fer algun tram de la via verda del carrilet.

Pel que fa a les rutes en BTT les possibilitats també són immenses. Es pot pedalar de manera planera o endinsar-nos a la muntanya. Es tracta d’un programa que inclou rutes BTT pel centre, pel nord i pel sud de la comarca i altres itineraris pel Puig de Cadiretes, les Planes de l’Aromir a Tossa, Aiguafina, Sant Pere del Bosc a Lloret, el Vilar a Blanes, els estanys de Sils, els camps de l’Onyar a Caldes i la Crosa de Sant Dalmai, entre d’altres.