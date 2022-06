Les interioritats de la política

Borgen és un dels casos de sèrie que ha aconseguit, malgrat la proliferació de títols a les plataformes, mantenir el seu estatus d’intocable al llarg dels anys. El motiu és, en el fons, molt senzill: si bé hi ha hagut molt més sèries polítiques després de la seva estrena, aquesta producció danesa va saber enfocar el tema amb un rigor i un realisme que ha influenciat, i, molt, bona part de les sèries posteriors del gènere. Es va avançar al seu temps en unes quantes coses, des del paper de la dona en un món d’homes que pretén perpetuar les velles estructures fins a la funció d’assessors i assistents en la governança del dia a dia, passant per la complexitat de manar en un món convuls que obre més conflictes que no en tanca. Per aquest motiu s’ha quedat com a sèrie de referència de la política contemporània i també per això quan es va anunciar una quarta temporada, vuit anys després de l’emissió de la tercera, es va produir un gran rebombori. Avui finalment arriba íntegra a Netflix després del seu pas per la televisió danesa, on ha tingut un gran èxit d’audiència i ha generat els mateixos aplaudiments de les anteriors entregues.

Efectivament, la quarta temporada de Borgen és esplèndida, i en gran mesura perquè ha sabut llegir les transformacions del món que retrata i adapta la trama als problemes actuals. De nou, és un retrat coral que s’articula a partir d’un gran personatge central: Brigitte Nyborg, que ara exerceix de ministra d’Afers Exteriors. La seva vida, agitada per definició, dona un tomb inesperat quan es troba petroli a Groenlàndia i es produeix un conflicte internacional pel seu control i explotació. Nyborg, que ja té experiència en tot tipus d’adversitats, tornarà a comprovar que en política tenir raó no és suficient quan el relat de l’altre està més ben articular. En paral·lel, la història també se centra en el seu entorn de personatges, poblat de treballadors i periodistes amb els seus propis drames personals. Fornada per vuit episodis que posen encara més l’accent en la mirada femenina a les trames, la quarta temporada de Borgen està protagonitzada per Sidse Babett Knudsen (quina gran actriu, per cert). Lars Mikkelsen, Johanne Louise Schmidt, Tom Hale, Rashid Aitouganov, Søren Malling, Magnus Millang i Mikkel Boe Følsgaard.