No tan súpers

Quan es va estrenar, The Boys podia semblar una sèrie més de les moltes que s’han estrenat sobre superherois després de l’èxit de l’univers cinematogràfic de Marvel. Però ben aviat va quedar clar que estàvem davant d’una formulació molt diferent del gènere: com el còmic en què es basa, aquest relat sobre un món en què els superherois estan normalitzats i treballen al servei d’una gran corporació és una càrrega de profunditat contra la pròpia mitologia i un molt corrosiu retrat de la societat de l’espectacle. Així, és fàcil veure-hi una metàfora de la fagocitat de la Disney i la seva mercantilització de tot el que toca, i també una mirada gens convencional als abusos de poder i la impunitat amb què es cometen. La primera temporada va ser un èxit, la segona va apujar l’aposta i es va tornar definitivament de culte, i avui arriba la tercera amb el repte de mantenir el nivell i expandir encara més la seva narrativa. De moment, el que està clar és que es tracta d’una de les joies de la corona d’Amazon, que li dona categoria de gran esdeveniment amb la complicitat d’un repartiment molt entregat a la causa.

De què va la tercera temporada? Si no s’ha vist la segona es pot incórrer fàcilment en revelacions no desitjades, però el que sí es pot dir és que alguns personatges «normals» passaran a tenir superpoders, que una determinada història d’amor agafarà unes derivades inesperades i que s’amplia la nòmina de superherois corruptes i malvats. Aquí, a més, s’insisteix en la dinàmica coral (els dards contra els justiciers grupals tant de Marvel com de DC són impagables), s’aprofundeix en alguns temes ja presents a les anteriors temporades (el masclisme, la toxicitat, les relacions familiars malsanes) i, per descomptat, s’incrementa el nombre d’atrocitats per episodi: justament un dels trets característics de The Boys és que aprens a esperar-te qualsevol cosa, i no precisament bona. No és estrany, perquè Amazon ja ha quedat clar que aquesta serà una sèrie de llarg recorregut, ha estrenat una (magnífica) sèrie animada i es planteja uns quants spin-off.

Pel que fa al repartiment, alterna vells coneguts i nous fitxatges com Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr (Homelander ja és, per mèrits propis, un dels grans personatges de la televisió moderna), Erin Moriarty, Laz Alonso, Tomer Kapon, Chace Crawford, Jessie T. Usher, Dominique McElligott, Haley Joel Osment, Laurie Holden, Jensen Anckles, Karen Fukuhara, Laila Robins, Sean Patrick Flannery (l’avui injustament oblidat protagonista de la pel·lícula Las aventures del jovent Indiana Jones), Nathan Mitchell i Giancarlo Esposito.