Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Música per la festa major · De divendres 10 de juny a diumenge 12 · Cassà de la Selva

Cassà de la Selva recupera les Barraques a la Festa Major amb actuacions musicals com les de Lildami, Boikot o Sixtus. La Fundación Tony Manero també actuarà a la Coma dissabte a la seva gira de comiat. Els Vermuts Musicals s’han consolidat al seu espai dels migdies i aquest any Koko Jean and The Tonics portaran el Soul i Mambo Jambo el punt de jazz per amenitzar els vermuts a la plaça de la Coma. La Festa Major torna amb una programació de quatre dies recuperant la vitalitat als carrers, el correfoc, la Nit dels Músics, els balls de gegants i altres cites amb la disbauxa que ocuparà l’agenda del municipi.

Fira: nova jornada voltaica · Dissabte 11 de juny d’11h a 23h · Plaça de l’Assumpció de Girona

L’associació Cultural La Volta celebra una Jornada voltaica dedicada en aquesta edició a la Rehabilitació ecològica i la crisi energètica. Com és habitual hi haurà música i gastronomia.

Festa major: festa infantil i xocolatada · Dissabte 11 de juny a les 18h · Plaça Ciutat de Figueres de Girona

En el marc de la festa major del barri de Montilivi hi haurà una festa infantil amb les cançons d’en Pep Puigdemont i xocolatada. Aquesta festa tindrà lloc a l’envelat de la plaça de la Ciutat de Figueres.

Fira de la gamba · Dissabte 11 de juny · Port Pesquer de Palamós

Esdeveniment temàtic, lúdic i festiu per a la promoció de la Gamba de Palamós. A través d’un extens programa d’activitats, propostes i degustacions, la fira dona a conèixer el segell de qualitat Marca de Garantia Gamba de Palamós, certificat que assegura la seva extraordinària qualitat.

Fira del món del pa · Dissabte 11 i diumenge 12 de juny · Castelló d'Empúries, diversos llocs

Al llarg d’aquest cap de setmana, Castelló d’Empúries recupera una de les seves cites històriques. A banda de xerrades i mercat d’artesans, la fira del pa ofereix tallers per aprendre a fer pa a càrrec dels Flequers Artesans, actuacions de l’Esbart Dansaire i l’obra teatral «Els Pànids», que servirà per tancar la fira.

Festival: El Parc Electrònic · Dissabte 11 de juny de 10h a 20h · Parc Nou d'Olot

Segona edició del Parc Electrònic. Tot el dia hi haurà DJs Sets, Tallers, fira d’artesania, foodtrucks, un espai infantil i una fira d’entitats. Una oportunitat per gaudir del bon temps enmig d’un entorn natural i ballar al ritme de Djs Vicky Groovy, Anna Ros, Bombionic, Dolmen, Boobaloo i B-Frank.

Humor: Festimams · Dissabte 10 i dissabte 11 de juny · Casa de la Cultura de Girona

Arriba una nova edició del Festimams, festival d’humor de Girona, en la qual es fusionen els dos formats portats a terme en les anteriors edicions.

Per un costat, a la Casa de Cultura hi programats fins a 8 espectacles, en un format més teatral. A LA DIVA s'hi duran a terme dos sopars tast, amb productes de Girona Excel·lent, i amb xou d’artistes vinculats a la gastronomía i a l’humor.

Encara queden entrades disponibles per veure espectacles de, per exemple, Marc Sarrats, Marc Buxaderas, Natza Farré, el Senyor Bohigues, Modgi i Anna Bertran, Ester Bertran i Neus Rossell.

Futbol: Girona FC vs. CD Tenerife · Dissabte 11 de juny a les 21h · Estadi Municipal de Montilivi

És el plat fort del cap de setmana. Tot i que les entrades es van esgotar en menys de 24 hores, l'afició gironina es reunirà hores abans a Montilivi per rebre l'equip i esperonar-lo de cara al partit contra el Tenerife. Si no has pogut aconseguir una entrada, un bon pla és anar a animar l'equip a l'arribada a l'estadi i després anar a gaudir del partit a la terrassa d'un bar proper.