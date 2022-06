festivalmúsica per la festa major

Diversos espais D De divendres 10 a diumenge 12

Cassà de la Selva recupera les Barraques a la Festa Major amb actuacions musicals com les de Lildami, Boikot o Sixtus. La Fundación Tony Manero (imatge) també actuarà a la Coma dissabte a la seva gira de comiat. Els Vermuts Musicals s’han consolidat al seu espai dels migdies i aquest any Koko Jean and The Tonics portaran el Soul i Mambo Jambo el punt de jazz per amenitzar els vermuts a la plaça de la Coma. La Festa Major torna amb una programació de quatre dies recuperant la vitalitat als carrers, el correfoc, la Nit dels Músics , els balls de gegants i altres cites amb la disbauxa que ocuparà l’agenda del municipi.