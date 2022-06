Allà on s’acaba el Ter

Després d’un llarg recorregut iniciat a Ulldeter, al Ripollès, el riu Ter desemboca al mar en un espai de gran interès natural i paisatgístic: la Gola del Ter. La seva desembocadura és un paratge quasi sense urbanitzar que permet fer un recorregut pausat i calmat amb uns itineraris que no es portaran més de tres o quatre hores. Són camins molt planers, sense desnivells i aptes també per fer-los en bicicleta.

El llibre «Catalunya 50 excursions als seus rius» de César Pasadas i editat per Cossetània Edicions proposa una excursió a aquest paratge natural des del qual tindrem una excel·lent panoràmica sobre les illes Medes i L’Estartit i sobre la badia de Pals. El riu Ter és el protagonista d’aquesta sortida en el seu tram final. Allà on es perd i on les seves aigües dolces es barregen i es perden enmig de l’aigua salada del Mediterrani. La ruta la podem començar a l’aparcament de la Pineda de l’Estartit i des d’aquest punt, segons ens explica César Pasadas, creuarem una franja de sorra i enfilarem cap a l’anomenat mirador del Ter Vell. Seguim les marques del camí PR-C 109 però també tenim l’opció de fer una ruta un pèl més llarga resseguint el curs del Ter Vell. Si el que volem fer és un homenatge al riu tombarem a la dreta per una pista i continuarem per un tram d’asfalt per girar novament a la dreta fins al mas del Pi i tot seguit «a l’esquerra, novament per pista, la qual no deixarem ja fins a Torroella de Montgrí, tot passant pel Molí del Mig», s’explica textualment a la guia.

El camí ens portarà la barraca d’en Carbó i voltarem el càmping Les Medes. Segons consta a l’explicació de la guia «al revolt deixem l’asfalt i trenquem a l’esquerra per pista. A la bifurcació, cal prendre la pista de l’esquerra». Cal sempre seguir les indicacions per poder portar a terme la ruta de manera segura i arribar al final de l’itinerari. Si seguim la pista principal i obviem qualsevol trencant arribarem a la part asfaltada i passarem per la depuradora. A poc a poc anirem arribant al nostre objectiu final. Primer, però, haurem de creuar recte fins al camí de la Mota del Ter on s’enllaça amb la ruta que ve des de Torroella.

El tram final és de 3’5 quilòmetres i llavors ja arribarem a la zona de la Gola del Ter. La guia aquí ens diu que girem «cap al nord per la sorra fins a la bassa del Fra Ramon, la qual voltem per ponent a través d’un caminet amb fustes i pista». Seguirem el camí PR-C 109 en direcció al nord i després de superar una zona on hi ha un càmping ja haurem arribat a les basses del Ter Vell. Completarem un itinerari per un indret de gran interès i podrem contemplar una zona de platja on acaba morint el riu Ter. La dificultat és baixa i es calcula que tot l’itinerari es pot fer en 3 hores i mitja o en unes 4 hores i mitja. Tot plegat es pot fer de manera tranquil·la i pausada i seguint sempre les indicacions i recomanacions.