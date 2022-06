Sinècdoque del cos

El projecte DEVOCIONS. El cos com a contenidor i receptacle d’una morfologia, la vida de Mireia Coromina se centra en la importància i el poder evocador de la representació del fragment en tant que aquest pertany a una totalitat, una comunitat i també conforma la tradició. En aquesta proposta, desplegada en el marc del cicle Desplaçaments. Ressonàncies contemporànies, l’artista pren com a punt de partida diversos motlles peces d’exvots de cera conservades al Museu de la Mediterrània fets per alguns dels últims cerers de Torroella de Montgrí».

Doncs això: «El treball artístic proposat per Mireia Coromina vol rememorar la presència del cos, reproduir-lo, duplicar-lo i transferir-lo a través de la recerca de protoformes generades pel propi organisme». O dir d’una altra manera: sinècdoques dels cossos.