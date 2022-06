El caçador de talents

Adam Sandler és un altre d’aquells actors que constantment entra en conflicte amb la percepció que se’n té, com si el gruix de les coses que ha fet siguin susceptibles de massacrar-se. Però la realitat és que ni totes les seves comèdies són criticables en la mateixa proporció (al contrari, de fet guanyen clarament les aprofitables) ni es pot mirar la seva filmografia com un fenomen uniforme. De fet, la manera correcta d’analitzar-la és dividint les seves interpretacions entre humor i drama, però tot i així en ambdós fronts hi ha vasos comunicants i un relat d’autor sobre uns mateixos temes. Des que va fitxar per Netflix, Sandler ha sabut alernar la seva vocació més eixelebrada amb un registre més matisat que li està donant moltes alegries. La darrera de totes elles és Garra, un drama esportiu amb tocs de comèdia que s’erigeix en una personal declaració d’amor al bàsquet i també en una nova demostració del seu talent. No inventa res, perquè la història segueix el manual del jugador desconegut que acaba convertint-se en una oportunitat de redempció per al seu descobridor, però està explicat amb entusiasme i traient el màxim profit del potencial narratiu de la història.

El protagonista de Garra és Stanley Sugerman, un home que porta molts anys treballant com a descobridor de talents per a l’equip de bàsquet de Philadelphia. Té ganes de deixar-ho per poder estar més amb la seva família, però just quan es pensava que el farien entrenador adjunt, el nou propietari del club el torna a enviar arreu del món per aconseguir el jugador que revolucioni les possibilitats de l’equip. L’acaba trobant on menys es pensava, a Mallorca, veient un grup de nois jugant en una pista de barri. Es tracta de Bo Cruz (l’espanyol Juancho Hernangomez, tot un descobriment), un noi tímid i sense grans esperances en el seu talent que accepta la seva oferta de viatjar als Estats Units, però sense acabar de veure clar si se’n podrà sortir. Mentre afronta els creixents problemes amb el seu superior, Stanley va entrenant Bo perquè pugui demostrar les seves habilitats a la NBA. El millor de la pel·lícula és l’honestedat amb què explica la història, la seva capacitat per generar emocions i molt especialment la interpretació de Sandler, la clau que les seves dues hores passin com un sospir. Entre els secundaris, Queen Latifah, Ben Foster, Robert Duvall, Lyon Beckwith i María Botto.