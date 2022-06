Coca per a la nit més curta

La nit més curta i la més màgica de l’any és també la nit més dolça. La coca de Sant Joan és tot un símbol per donar la benvinguda a l’estiu. Hi ha qui fa fogueres -ara no tantes com anys abans- per cremar-ho tot i demanar nous desitjos. I n’hi ha que en fan prou amb una bona coca de brioix, pinyons i fruites confitades.

Actualment, es fan revetlles per donar la benvinguda a l’estiu, però ja les civilitzacions més antigues feien diferents rituals per a l’arribada de la nova estació. A mitjans del segle XIX es va anar imposant la moda de degustar una coca durant la nit de Sant Joan. Segons s’explica al llibre «Dolces tradicions. Una llaminadura per a cada ocasió» de Dolça Camprubí, les primeres coques de les quals es tenen constància eren rodones, segurament fent referència al sol. Els pastissers van anar perfeccionant aquest dolç amb pasta adobada o amb pasta de pa enriquida amb sucre, ous, anís i pinyons. Posteriorment, es va passar a la pasta de brioix amb fruites confitades i actualment es fan de diferents varietats introduint també la crema. Si ens volem atrevir poden fer a casa nostra una coca seguint uns passos molt senzills i pautant cada un dels ingredients que es detallen a continuació. Amb la coca a punt ja ho tindrem tot per donar la benvinguda a l’esperat i desitjat estiu. 1. Escalfem la llet al microones perquè sigui tèbia (de32 a 38ºC). 2. Triem un bol gros i hi aboquem els 65 g de farina. Desfem el llevat amb els dits i el barregem amb la farina. 3. Tirem la llet al bol i, amb un batedor de mà, barregem els ingredients del recipient. Hem de fer-ho a poc a poc, perquè no faci grumolls. 4. Un cop feta la crema, la deixem al voltant de 30 minuts a temperatura ambient perquè faci esponja. 5. Batem els ous i els anem incorporant, a poc a poc, a l’esponja, mentre amassem lentament. 6. És el moment d’incorporar-hi la resta de la farina, sense parar d’amassar. 7. Deixem reposar la massa 5 minuts a temperatura ambient i hi incorporarem després la mantega, sense parar de pastar. 8. Tirem una mica d’oli amb un esprai al damunt de la massa i l’emboliquem amb paper film, sense pitjar gaire i la deixem a la nevera unes 4 hores com a mínim. 9. Perquè la massa no s’adhereixi, impermeabilitzen la superfície on la treballarem amb una mica d’oli. 10. Estenem la massa amb un corró i la decorem amb fruites confitades, sucre, uns pinyons i unes gotetes d’anís pel damunt. Deixem reposar la coca un parell d’hores perquè fermenti. 11. Posem la coca al damunt d’una superfície antiadherent i a sobre de la safata del forn. Introduïm la safata, al voltant de 200 graus, durant 20 minuts.