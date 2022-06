L’actor davant el mirall

Hi ha certa tendència a parlar de Nicolas Cage en clau de mofa, però el cert és que aquest actor amb quatre dècades de carrera i un Oscar per Leaving Las Vegas no ha estat mai en declivi. Si, ha protagonitzat alguns projectes mediocres i a vegades s’ha deixat enredar per embarcar-se en sèries B força indignes, però durant els darrers anys també ha estat el cap de cartell de molt bones pel·lícules com Mandy, Mom & dad, Joe o Pig. Sigui com sigui, el millor que ha fet Cage en els últims temps és abraçar sense complexos el seu propi personatge i les seves excentricitats. Ho ha demostrat a la sèrie documental Historia de las palabrotas de Netflix, amb les seves aparicions públiques (per exemple, a una marató de pel·lícules dedicades a la seva persona) i ara a El insoportable peso de un talento descomunal, film on Cage interpreta el seu paper més matisat: el de Nicolas Cage. L’actor fa d’ell mateix (o millor dit, d’una versió adulterada d’ell mateix) en una singular fusió de gèneres que no sempre funciona al mateix nivell, però en què l’actor es presta a un exercici de metallenguatge francament entranyable.

A la pel·lícula, dirigida per Tom Gormican, Cage està frustrat per la falta de bons papers i pels seus problemes a l’hora de connectar amb una filla adolescent que no li perdona la seva megalomania. Un bon dia, rep una oferta que no li ve gens de gust: ser el convidat estrella de la festa d’aniversari d’un fan seu a Mallorca. Es tracta d’un milionari, Javi, que ho sap tot sobre ell i fins i tot col·lecciona objectes i vestuari de les seves pel·lícules. Al final accepta anar-hi perquè necessita els diners. Però resulta que la CIA també és a Mallorca i vol reclutar Cage perquè Javi podria estar implicat en el segrest de la filla del president de la Generalitat de Catalunya. Sí, ho heu llegit bé, la filla del president de la Generalitat. Vet aquí el dilema, fer d’agent encobert o bé confiar en els seus instints, perquè la seva relació amb Javi es va tornant més i més propera. El insoportable peso de un talento descomunal alterna una divertit homenatge a Cage i el personatge que sempre ha estat amb una trama que no acaba de trobar el to entre la sàtira, el thriller i el drama familiar. Però com a mínim trenca una mica el motllo i conté escenes realment divertides. Al costat del protagonista hi destaquen les aportacions de Pedro Pascal (impagable el moment narcòtic amb el seu ídol), Sharon Horgan, Tiffany Haddish, Jacob Scipio, Paco León, Alessandra Mastronardi, Ike Barinholtz,, Demi Moore i Neil Parrick Harris.