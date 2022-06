Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

La vuitena edició del Xalaro · Dissabte 18 i diumenge 19 · Passeig Marítim de Platja d'Aro

Vuitena edició del Festival Xalaro, el primer de la Costa Brava dedicat al públic familiar, enguany amb un programa de música, circ, màgia, malabars i instal·lacions interactives, a l’aire lliure a l’entorn de Passeig Marítim i amb caràcter gratuït. Destaquen els concerts de Els Atrapasominis, Las Karamba i el Pony Pisador. El festival manté una programació extensa i concentrada en les tardes del cap de setmana, en cinc escenaris amb 16 propostes de 15 companyies i artistes: les instal·lacions interactives de Guixot de 8, L’atelier i Silent Disco Kids; el circ de la Cia. Nom Provisional i La Gata Japonesa o els malabars amb pilota de FS Freestyle Team.

Concert de Tropiko · Dissabte 18 a les 22:45h · La Mirona, Salt

Després d’un llarg recorregut dins el món musical, on fins ara ha estat el cantant del grup El Cigarrito de Después, l’artista decideix iniciar el seu camí de forma solitària com a cantautor. Per això aquest cap de setmana actuarà a La Mirona a les 22:45h per presentar el seu nou projecte.

Festival de l'Economia Social i Solidària · Dissabte 18 de 10:00h a 22:00h · Corçà

Corçà acull aquest dissabte una nova edició del FESS Rural, el Festival de l’Economia Social i Solidària Rural, que inclou xerrades, tallers, música en directe, espectacles i un mercat de caràcter ecosocial. Es tracta d'una iniciativa que pretén incidir en una nova forma de produir, distribuir i consumir des dels territoris rurals, representant una alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals i globals. L'organització de l'esdeveniment assegura que defensa "un sistema econòmic respectuós amb les persones i l’entorn que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació".

Fira Esotèric Shopping Night · De divendres 17 a diumenge 19 · Ripoll, diversos espais

L’Esotèric Shopping Night, és una fira esotèrica on tarots, vidents, bruixes, mèdiums, clarividents i professionals del sector de l’esoterisme, entre altres teràpies alternatives, ompliran de màgia i ocultisme els carrers de Ripoll durant tres dies. Pel centre de la població trobarem prop de 100 ofertes de productes místics.

Actuació de l'Orquestra Fireluche · Dissabte 18 a les 22:00h · Plaça Catalunya, La Pera

La banda de la Cellera de Ter presentarà, en el marc del JazzPera i del festival Ítaca. Cultura i Acció, Segona Florada, el disc pòstum de Pau Riba en un concert molt especial que comptarà amb les col·laboracions de músics, poetes i familiars de Riba com Roger Mas, Sanjosex, De Mortiners, Plan, Lluís Costa o Llull Riba.

Visita comentada a la Biennal 2064 · Dissabte 18 a les 12h · Bòlit, Girona

Aquest dissabte també podràs gaudir d'una trobada amb els comissaris de “Biennal 2064”. Els artífexs de l'exposició acompanyaran els assistents en el recorregut sobre els oracles en l'era de la intel·ligència artificial. Una recerca de Roc Albalat, Clara Boj i Diego Díaz, María Cañas, Col·lectiu Estampa, Núria Giménez Lorang, Jorge Luis Marzo, Júlia Montilla, Àngela Novo, Roc Parés, Arturo fito Rodríguez. A més, la visita comptarà amb interpretació en la llengua de signes.

Ball de Gegants · Diumenge 19 a les 12h · Plaça Major d'Olot

Gegants, cabeçuts i cavallets ballaran aquest diumenge al migdia a la plaça Major de la capital de La Garrotxa, en motiu de la celebració del Corpus. En acabar la ballada dels gegants, hi haurà la tradicional sardana al voltant de la plaça, al so de la composició Adéu vila d’Olot.

El ballet de la Blancaneus · Dissabte 18 i diumenge 19 · Teatre Municipal de Girona

Aquest cap de setmana el Teatre Municipal de Girona acull diversos passis de l'espectacle de dansa clàssica que proposa una versió adaptada del famós conte “La Blancaneus”, presentat per l’escola The Classical Ballet School i coreografiat i dirigit per Maria Elvira Buck-Gili. Es tracte d'un espectacle apte per a grans i petits i que es representarà quatre vegades: dissabte a les 12:00h i a les 17:30h i diumenge a les mateixes hores.

Final Four de la Leb Or · Dissabte 18 i diumenge 19 · Pavelló Municipal Girona-Fontajau

Sens dubte és el plat fort del cap de setmana. El Bàsquet Girona es juga l'ascens a l'ACB a casa. Dissabte a les 20:00h s'enfrontarà al Força Lleida i si guanya disputarà la final diumenge a les 18:45h contra el vencedor del matx entre l'Estuadiantes i el Palència.