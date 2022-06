Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana que s'enceta després d'una revetlla de Sant Joan. N'hem fet una selecció per a tu.

Manu Chao al festival de la veu · De divendres 24 a diumenge 26 · Banyoles, diversos espais

El festival (a)phònica de Banyoles comptarà amb Manu Chao, Birds on a Wire i Joan Miquel Oliver com a principals caps de cartell en la 18a edició del festival. Chao actuarà aquesta mateixa nit al Club de Natació de Banyoles, en un format acústic. Per altra banda, el festival de la veu estrena aquest any un nou escenari a la plaça del Teatre (al nucli antic) on es farà un concurs de microrelats redactats per diverses persones vinculades a Banyoles. Aquesta activitat estarà presentada per l’humorista Jair Domínguez. A més, el festival centrat en la veu també acollirà una de les quatre semifinals del campionat estatal de «beatbox».

Dibuix en directe · Fins diumenge 26 · Banyoles, la Llotja del Tinta

Aquesta exposició és una bona excusa per rememorar l’edició del 2021. La crònica gràfica del festival cada any té noms propis: Andrea Zayas, Jaume Geli, Joanic, Miquel Samaniego, Xavier Moliner, Oihane Inchaustegui... Autèntics artistes plasmant records, veus i emocions en diferents estils i formats.

Festa Major de Palamós: de Jazzwoman a Milenrama · Fins diumenge 26 · Palamós, diversos espais

L’indicatiu més clar per als palamosins que ha arribat l’estiu és, sens dubte, la Festa Major. Enguany el municipi recupera la celebració de la festa més esperada de l’any amb total normalitat i recordant definitivament els temps pre-pandèmics. L’Ajuntament de Palamós, amb la col·laboració d’entitats i associacions del municipi, ha preparat un seguit d’activitats que omplen l’ampli programa, que va començar oficialment ahir dijous 23 de juny amb el pregó, a càrrec de la Coral El Progrés.

A les Barraques, JazzWoman, Milenrama o Smoking Souls són alguns dels grups que actuaran al llarg d’aquest cap de setmana en el marc de la Festa Major de Palamós, que també ofereix activitats per a tots els públics. Podeu consultar el programa aquí.

Cap de setmana de titelles · Diumenge 26 · Sant Martí Vell, centre del poble

Sant Martí Vell celebra aquest diumenge la 14a edició de la Fira de Titelles amb convidats com Raquel Moron, Giramàgic i Zipit Company. Dissabte al vespre hi haurà la popular revetlla màgica amb gent del poble i rodalies.

Concert de Rigoberta Bandini · Dissabte 25 a les 19h · Platja Gran de L'Estartit

La tercera nit de concerts de Sant Joan del festival Ítaca. Cultura i Acció porta aquest dissabte fins a la platja de l’Estartit les actuacions de Rigoberta Bandini, Zahara, Cala Vento i Serial Killerz. Però per si no en teniu prou i ja us voleu animar avui mateix,aquesta nit el festival proposa els concerts d’Oques Grasses, Suu, Roba Estesa i la Senyora Tomassa. Les entrades es poden comprar al web del festival.

El sopar dels idiotes · Dissabte 25 a les 21h · Torroella de Montgrí, Espai Ter

Aquest cap de setmana també teniu una bona opció per gaudir de bon teatre. En aquest cas amb Teló Esquinçat, que presenta l'adaptació de la comèdia "El sopar dels idiotes", de Francis Veber. L'obra tracta d'un grup d’amics que es reuneix cada dimecres per sopar. Però amb una condició ben peculiar: cadascú ha d’anar acompanyat d’un idiota, i aquell que porta l’idiota més idiota de tots, guanya.