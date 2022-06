Camprodon és molt més que el Pont Nou. Considerat un dels ponts més admirats de Catalunya la vila ripollesa és un aiguabarreig ente el Ritort i el riu Ter que aquí porta transcorregut poca distància des del seu naixement i ja enfila cap a la desembocadura fins a arribar al mar. La ruta que es pot fer en aquest indret enllaça Camprodon i Llanars. Es tracta d’un itinerari on les aigües són les protagonistes i transcórrer entre prats i muntanyes.

És un itinerari amb una dificultat baixa ideal per fer a la primavera i també a la tardor, ja que l’esclat de la natura en totes les seves dimensions és evident. La ruta té 7’1 quilòmetres de distància i comença des de l’aparcament gran de Camprodon per enfilar cap a la font de la Forcarà i la riera d’Espinalba. És una ruta on l’aigua és la protagonista, ja que l’itinerari ens condueix cap al torrent de la Sorriba i el pont del Molí de Llanars.

En la guia «Catalunya 50 excursions als seus rius» de César Pasadas es descriu l’inici de l’itinerari de la següent manera: «El camí passa a ser corriol mentre ressegueix, riu amunt, la riba dreta del Ter. Travessem un torrent i després la riera Espinalba pel pont metàl·lic». De fet, trobarem diversos ponts durant el recorregut però el més emblemàtic és el Pont Nou que ens quedarà pel tram final.

Mentrestant, la ruta passarà per un molí rehabilitat i creuarem el torrent de la Sorriba «per un pontet amb cadenes». En aquest punt ens endinsarem en una zona de prats que portaran els caminants fins al pont del Molí de Llanars. El poble de Llanars reuneix diverses consideracions destacades, entre d’elles la seva rectoria. Si ja comencen a fer el camí de tornada cap a Camprodon passarem per l’emblemàtic hotel Grèvol i tombarem pel carrer Saletes. Pel camí de la Rossa arribarem a Camprodon. Segons consta a la guia des de la rotonda que hi ha prendrem el «carrer València fins al monestir de Sant Pere i continuant pel carrer Freixenet, creuem el Ritort i tombem a la dreta fins a la font Nova i la plaça de la Vila, des d’on tornem a l’aparcament per l’antiga carretera» per veure novament com a punt final unes impressionants vistes al pont sobre el riu Ter.