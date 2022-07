Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Un cap de setmana en moviment · Fins el diumenge 3 de juliol · Figueres, diversos espais

El festival de dansa i arts del moviment Figueres es MOU recupera en la seva novena edició el format habitual i durant quatre dies inundarà els carrers i places de la ciutat. Després de dos anys de limitacions a causa de la pandèmia, les propostes programades tornen a l’espai públic de la ciutat sense distàncies ni restriccions. Impulsat per AGITART, el festival programa al llarg d’aquest cap de setmana fins a una quinzena de propostes de companyies nacionals, espanyoles i internacionals per mostrar la diversitat artística de la dansa d’arreu amb una oferta d’espectacles innovadors i sorprenents per a tota mena de públics.

Una cita amb el rock'n roll · Dissabte 2 des de les 21h · Sala Polivalent de Castell d'Aro

Les Rencards, Los Malinches, The Oddballs i Les Lullies protagonitzen aquest dissabte la 9a edició del Desemboca Rock’n Roll, el festival dedicat al so més vintage. Diumenge, a les 13 h, serà el torn dels Rusted.

Marisa Montse a Porta Ferrada · Dissabte 2 a les 22h · Espai Port de Sant Feliu de Guíxols

Amb una carrera de més de 30 anys, Marisa Monte està considerada la millor cantant brasilera de la seva generació, tant per la força creativa com per la qualitat constant de tota la seva discografia.

Fira de cerveses i gastronomia · Fins el diumenge 3 de 19h a 24h · Passeig de la Devesa de Girona

Firatast Estiu Girona & Girobeer s’enllacen per oferir una atractiva proposta gastronòmica durant els vespres a la Devesa de Girona. Es podrà gaudir d’una interessant proposta gastronòmica i cervesera. La degustació tant de cervesa com de tastets gastronòmics es fa mitjançant l’intercanvi de tiquets.

Doble ració Emergent · Divendres 1 i dissabte 2 a partir de les 21h · Escoles Velles de Fornells i davant l'Ajuntament de Cervià

Judith Neddermann, Júlia i l’Àfrica, La Ludwig Band, Joana Andreu i Brodas Bros protagonitzaran l’Emergent de divendres a Fornells de la Selva. Dissabte, a Cervià de Ter, serà el torn de Mazoni, Godai Garcia, Sommeliers Cobosmika i FS Freestyle Team.

Cantada d'Havaneres · Dissabte 2 a les 22:15h · Plaça del Port Bo de Calella de Palafrugell

La tradicional Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell celebra la 55a edició amb actuacions d'Arjau, Neus Mar, Peix Fregit i Port-Bo. A més, l'esdeveniment es retransmetrà en directe en pantalles gegants a les platges del Canadell, del Port Pelegrí i de Llafranc, així com a la Plaça Nova de Palafrugell.

Andrea Motis a l'Ítaca · Diumenge 3 a les 21:30h · Platja del Port Bo de Calella de Palafrugell

El mateix escenari que dissabte a la nit acollirà la tradicional cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell, tindrà diumenge a la nit com a protagonista a la trombonista i saxofonista Andrea Motis, que amb la presentació del seu nou disc, Loopholes, clourà la desena edició del festival Ítaca.

Joan Miquel Oliver al Terrat de Celrà · Dissabte 2 a les 20h · Fàbrica modernista de Celrà

El Terrat de Celrà celebrarà la cinquena edició aquest estiu amb actuacions de Maria Jaume, La Ludwig Band i Joan Miquel Oliver, que actuarà aquest dissabte a les 20h. L'escenari més alt del poble, ubicat al terrat de la fàbrica modernista, se celebrarà durant tres divendres i tres dissabtes de juliol. A les dues línies de programació habituals (el Terrat d'Autor, amb cantautors, i el de Versions), s'hi afegeix enguany un DJ per amenitzar els vespres dedicats als grups de versions. Les entrades de tots els concerts es poden aconseguir a través de la pàgina web de El Terrat de Celrà.