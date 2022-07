L’edifici dels misteris

La sèrie Only murders in the building es va convertir en una de les grans sorpreses de l’any passat gràcies a un gran guió, que sabia alternar misteri i humor amb una solvència admirable, i als seus carismàtics protagonistes, Steve Martin, Selena Gómez i Martin Short. No hi ha dubte que el fet que Martin sigui un dels creadors de la sèrie ha estat decisiu en el resultat i el seu èxit internacional. Aquest veterà comediant, que ha fet unes quantes pel·lícules memorables i no sempre se li ha reconegut com es mereixia, ha demostrat durant la seva carrera una capacitat única per a la fusió de gèneres, i aquí treu punta com ningú de temes com la vellesa, l’evocació de temps millors i l’ego de les estrelles apagades. Si la sèrie funciona tan bé és, doncs, pels seus contrastos, perquè els tres personatges trenquen amb els clixés i a la vegada saben construir antiherois molt clàssics del gènere: són detectius amateurs que s’acaben adonant que cas el que tenen entre mans és més gros del que mai s’haurien imaginat. El final de la primera temporada estava clarament orientat a facilitar la producció d’una segona, però hi havia la por (comprensible) que aquella frescor i brillantor s’acabés apagant per las insistència de voler donar més del mateix. Per sort, no ha estat el cas. Only murders in the building es manté igual d’ocurrent, divertida i corrosiva, sap trobar nous fronts narratius sense trair-se a ella mateixa i se’n riu amb molta gràcia de la configuració (sovint basada en absurds) d’una segona temporada. De moment s’han estrenat els dos primers episodis a Disney Plus, en els quals constates que aquesta és una de les poques sèries en emissió que es fa curta.

La segona temporada comença amb els tres protagonistes en un bon embolic amb la policia després del crim que es produïa al final de la primera. Sense revelar més del compte (és una d’aquelles trames en què és fàcil caure en spoilers), només dir que aconseguiran guanyar una mica de temps abans no els imputin, que es trobaran amb nous veïns d’intencions poc clares i que la investigació passarà de nou per l’enregistrament d’un podcast que els donarà tantes alegries com ensurts. Però la gran troballa dels nous episodis és com expandeixen l’imaginari de l’edifici on viuen els personatges. Una molt bona idea que sap dotar la història d’una atmosfera encara més enigmàtica i transmetre la sensació que encara queda molt per explicar. Com era de preveure, un dels al·licients de la temporada torna a ser el repartiment, al costat de Martin, Short i Gómez destaquen les aparicions de Tina Fey, Amy Schumer i ni més ni menys que Shirley MacLaine.