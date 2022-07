Roses promou el territori

Roses ha fet una aposta decidida per promoure el producte de proximitat i territori i per aquest motiu ha impulsat el segell de gastronomia d’origen que acredita aquesta qualitat. La iniciativa va sorgir des de l’Associació d’Empresaris de Roses-Cap de Creus en col·laboració de l’Ajuntament. La bona acceptació es demostra en el fet que en un any s’ha doblat el nombre de restaurants adherits i ja són 34 els establiments de restauració que han obtingut aquest distintiu.

El segell els acredita com a establiments que treballen bàsicament amb el producte de territori i de proximitat. Darrere hi ha la voluntat de posar en «valor l’excel·lència dels productes de l’Empordà i potenciar Roses i la comarca com a gran destinació gastronòmica perquè continuï essent capdavantera», segons han posat de relleu de l’associació promotora.

Els restaurants que ja ostenten el distintiu són: Roc fort; el Caiman; Draulic; Can Cervera; Falconera; Risech; Norat – H. Spa Terraza; La Bodega; Rom; l’Àncora; Santa Llúcia; Cerdanya; Cal Campaner; La Pelosa; Almadraba; Gozos Mundanos; Sodemar; Cala Jóncols; La Deliciosa; l’Escalam; l’Estrop; La Barretina; Las Golondrinas; El Poke Corner Bar; Bim’s; Bar Musical si us plau; Cafè Bar Vermut; Cala Montjoi; l’Alegria; Noray – H. Port Salins; La Bodeguita de Roses; Can Granyela; La Gua Gua i Ona Beach Bar. Per poder formar part dels restaurants que poden lluir aquest distintiu s’han de complir alguns requisits. Des de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus han detallat alguns aspectes com ara que «el distintiu Gastronomia d’Origen té dues categories: una, de cuina especialitzada en productes del mar; i l’altre, de cuina de mercat. A més, hi ha una acreditació Premium per als establiments que assoleixin un nivell d’excel·lència més elevat». Per poder complir amb el distintiu s’ha elaborat un llistat on es concreten els productes de proximitat que s’han d’utilitzar com ara peix provinent de les confraries empordaneses, així com els vins i olis de la Denominació d’Origen Empordà. Aquests, però, no són els únics aliments empordanesos que aporten aquesta qualitat a la restauració rosinca. La llista inclou embotits, carn, ous, làctics, verdures, hortalisses, fruita, pa o arròs, entre molts altres, i productes de temporada.

Des de l’associació també han explicat que «a més, l’adhesió a aquest distintiu per part dels restaurants és un dels requisits que es demanen per poder obtenir el nou segell de bones pràctiques en gestió sostenible Cuidem Roses que també promou l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus». La iniciativa de la creació d’aquest segell s’ha implantat de moment a Roses, però la voluntat és que, en una altra fase, es pugui estendre també a altres municipis de la comarca de l’Alt Empordà.