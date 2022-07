Vida en un pam de paper

Podria ser un exercici en part divertit però sobretot pal·liatiu: invertir la lògica periodística i dedicar molt més espai, temps i pensaments a les iniciatives discretes, a les mostres que aposten pels formats íntims o, en definitiva, a les veus que no fan escarafalls. Ni exposicions immersives ni projectes megalòmans destinats a blanquejar les perversions del capital (objectiu darrer de la majoria de fundacions): la missió passaria per fer visible l’art domèstic (que no vol dir domesticat), aquell que encara pressuposa un espectador amatent i, en especial, no massa emborderit per l’allau d’informació visual i de la mena de verbositat mediàtica que ens aclapara. A Cadaqués, per exemple, fa més de quatre dècades que Mercè Barberà organitza a la seva Galeria Fort (un temple consagrat al déu tòrcul) una «festa mínima» del gravat nodrida gràcies a les aportacions dels participants a un concurs basat, insistim, en l’economia de mitjans i en l’acotació de les mides de les obres presentades (10 x 10 cm). L’esforç de síntesi per part dels autors i l’accessibilitat econòmica de les obres serien, al final, dues conseqüències lògiques del projecte de Barberà que el converteixen en la cita més ineludible de l’estiu pels amants de l’obra gràfica de qualitat.

La idea, o l’acte de resistència, vindria a ser aquesta: creure que encara és possible inventar imatges úniques que viuen en la fragilitat del paper i, encara més, en la memòria de qui les contempla. Impossible no pensar en el protagonista de La col·lecció invisible de Stefan Zweig: durant anys i per culpa dels estralls de la guerra, la dona i la filla d’un vell col·leccionista de gravats van anar venent les obres més valuoses i substituint-les per papers en blanc amb l’objectiu, pietoses elles, d’evitar que el cec es disgustés. La màgia de la faula de Zweig apareixia quan l’home mostrava els fulls en blanc a un visitant (ell creia, en tot moment, que tenia els originals entre mans) mentre rememorava, bo i acariciant-ne la superfície, les escenes que hi hauria d’haver representades. La qüestió era que, d’alguna manera, seguien perfectament vives al seu palau de la memòria, a recer de contingències i, en especial, gràcies a un paper que podia ser amanyagat perquè estava viu i s’escalfava amb el contacte de la pell humana (la mare i filla només van vendre les imatges impreses, però no els records, que al cap i a la fi son fantasmes). Doncs això: hi ha més vida en un pam de paper estampat mecànicament (el déu tòrcul) que en totes les fantasmagories que solen inundar els centres d’art contemporani.