49 raons per visitar Platja d’Aro

Aquest estiu no et faltaran raons per visitar Castell-Platja d’Aro. Concretament, tens 49 raons. Des de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró s’ha posat en marxa per aquests mesos un programa de 49 visites guiades i activitats de descoberta que va arrancar el 28 de juny passat i s’allargarà fins al 18 de setembre.

Es tracta d’una oferta molt variada per descobrir el territori d’una manera guiada i en família i que inclou iniciatives amb guia local, activitats teatralitzades, escultòriques, naturalistes i també la jornada enològica que porta per nom DO Porcianus. El seu cost és de 2’50 euros per persona, diners que es destinen a projectes socials i cal tenir en compte que les places són limitades i cal reserva prèvia i obligatòria al portal entrades.platjadaro.com. No cal patir però perquè el programa és tan variat que segur que trobarem l’activitat que més s’amotilli als nostres gustos.

Una de les propostes consisteix a allunyar-nos una mica del centre i endinsar-nos en el nucli antic de Castell d’Aro, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i que reuneix un gran atractiu amb carrers empedrats i el Castell de Benedormiens i l’església de Santa Maria com a elements arquitectònics destacats i que no ens podem perdre.

Una altra proposta és fer un passeig pel camí de ronda de S’Agaró que ofereix unes grans panoràmiques sobre el mar mediterrani amb un traçat de fàcil recorregut, igual que el camí de Platja d’Aro. Si volem endinsar-nos en una proposta més cultural podem visitar la vil·la romana de Pa de Palol un antic assentament. L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha preparat també dues propostes entorn el parc dels Estanys, una zona de gran interès natural on hi ha fins a 250 espècies d’ocells. I pels més petits, destaca l’activitat familiar batejada com a «Anem a la granja?» que permetrà visitar el Mas Can Juanals de les Eroles a Castell d’Aro.

L’oferta estiuenca es completarà amb visites teatralitzades a Castell d’Aro, sessió de contes màgics al parc dels Estanys, la jornada temàtica DO Porcianus el pròxim mes de setembre i una gimcana familiar, entre moltes altres activitats.