Dissabte 9, 22 h

El baríton italià Mario Biondi arriba aquest dissabte al Guíxols Arena del Festival Porta Ferrada per hipnotitzar al públic amb la seva veu profunda i emotiva. Les melodies de soul, R&B i jazz són la seva proposta per aquest nou treball anomenat Romantic (2022), un flamant àlbum que vol retre homenatge al sentiment més universal del món: l’amor. Cançons com Loneliness, Romantic Song, If I Love You o Fino all’ultimo respiro transportaran al públic per a totes les capes i fases de l’amor. Una oportunitat per a veure l’italià en el seu únic pas per l’Estat Espanyol amb la seva proposta musical eclèctica i atrevida que ja formen part de l’excentricitat del músic.

Joves creant arts escèniques al Teatre de Salt

Dissabte 9, 16 h

La companyia Azucac presenta Noves espiritualitats per a persones atees al Canal de Salt dins el marc del Festival Z, un festival que aposta per la creació i producció escènica d’artistes de menys de trenta anys.

La bien querida, Joina i Blondex al festival Tempo de Girona

Diumenge 10, 18.30 h

La Bien Querida, Joina, Blondex i Cecilia Krull protagonitzen aquest diumenge una vetllada centrada en el talent femení, en el marc del festival Tempo de Girona.

Torna el Festival Deficitari d'Arbúcies

Dissabte 9, 16.30 h

Els empordanesos La Ludwig Band i els arbuciencs Remei de ca la Fresca encapçalen el cartell d’una nova edició del Deficitari, un festival de música independent organitzat pel segell The Indian Runners que també portarà dissabte al municipi de la Selva bandes com Rombo, l’Hereu Escampa, Estruç, Vàlius o Super Gegant.

Festa Major de Calonge

Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10, durant tot el dia

El municipi baix-empordanès recupera la Festa Major d'estiu amb tots els actes i formats d'abans de la pandèmia. El pati del Castell de Calonge serà l'escenari de concert com els de l'Orquestra Selvatana diumenge, o Di-Versiones divendres. A més, hi haurà tota mena d'activitats per tots els públics, com cercavila de Gegants, jocs infantils, festa de l'escuma i focs artificals. El pregó de la Festa major anirà a càrrec del periodista i comunicador Francesc Sánchez Carcassés.

L'autoficció feta circ al MAC d'Empúries

Dissabte 9, 20.30 h

L’artista de circ Amer Kabbani, d’origen català i sirià, juntament amb el director Ronaldo San Martín, entrarà en escena amb una obra d’autoficció per dimensionar la bombolla de vidre que protegeix el món occidental de la crua realitat de les guerres. I tot, en un lloc immillorable com les ruïnes d’Empúries.

Aplec de Sardanes a Olot

Diumenge 10, durant tot el dia

El Parc Nou d’Olot acull aquest diumenge la 59a edició de l’Aplec de la Sardana, una de les cites imprescindibles del calendari sardanístic gironí. La trobada comptarà enguany amb la participació de les cobles la Principal d’Olot, La Principal del Llobregat i Mediterrània.

Festa Major de Llambilles

Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10, durant tot el dia

Llambilles també recupera els actes de Festa Major després de dos anys de mínims. Divendres es donarà el tret de sortida amb la nit jove, que inclou un concurs de Dj's amateurs. Dissabte arriba el torn de tots els públics, amb activitats infantils sopar popular i ball. Per tancar la festa diumenge es durà a terme el concurs musical Inèdit i la trobada de Vehicles Clàssics i Tractors Antics.

La Oreja de Van Gogh al Girona Music Festival

Divendres 8, 21 h

El grup basc arriba a Girona per presentar el seu directe a l'annex de l'Estadi de Montilivi dins el marc del Girona Music Festival. La banda liderada per Leire Martínez presentarà el seu nou treball "Un susurro en la tormenta".

39a Cantada d’Havaneres i Cançons de Taverna a Platja d'Aro

Dissabte 9, 22.30 h

Després de la tradicional cantada de Port-Bo, arriba la de Platja d'Aro. Per 39a vegada, el Cavall bernat de Platja d'Aro s'omple d'amants de les havaneres i les cançons de tavernes. Aquesta edició, hi participen Son de l'Havana, Port Bo i Americanus.