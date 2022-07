Una bona notícia

No ens hauríem de cansar de repetir-ho: si és tan lloable una iniciativa com la proposada per la Galeria Richard Vanderaa de Girona és, bàsicament, perquè sense renunciar a la vocació/necessitat comercial, inventa col·lectives i individuals amb sentit que, a més, ens obliguen a fer una repassada a la nostra (ignorada) història recent. Noms com Lluís Lleó, Lluís Güell, Jaume Faixó o Hernández Pijuan, entre altres, avalen una proposta que brilla enmig de l’adotzenament generalitzat d’un sector, el galerístic, que a Girona ja fa anys que llangueix. La bona notícia és que obre un nou espai a Cadaqués: la primera mostra comparà amb noms com Henk Visch, José Duarte, Peter Schuyff, Emmett Williams, Geer van Velde, Federico Guzmán, Antoni Miralda, Guillem Rubió, Gordon Matta-Clark, Antoni Clavé, Tom Slaughter, Jaume Plensa o Pere Llobera .