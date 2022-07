Teatre Municipal de Girona D Diumenge 17 de juliol H 19.30

Des d’ahir i fins diumenge, el festival Girona en Moviment programa espectacles de dansa clàssica i contemporània a diferents escenaris de Girona i Salt per recollir fons per a la Fundació Oncolliga. Com cada any, l’espectacle de cloenda del festival Girona en Moviment portarà al Teatre Municipal de Girona ballarins solistes catalans i internacionals de prestigioses companyies del món com l’Stuttgart Ballet, el Béjart Ballet Lausanne i l’Opéra de Lyon entre d’altres per a l’espectacle Catalunya dansa contra el càncer. La recaptació total de les entrades venudes es destinarà a la Fundació Oncolliga Girona, per a l’ajuda al malalt de càncer i els seus familiars.