Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Dansa contra el càncer · Diumenge 17 a les 19:30h · Teatre Municipal de Girona

Des d’ahir i fins diumenge, el festival Girona en Moviment programa espectacles de dansa clàssica i contemporània a diferents escenaris de Girona i Salt per recollir fons per a la Fundació Oncolliga. Com cada any, l’espectacle de cloenda del festival Girona en Moviment portarà al Teatre Municipal de Girona ballarins solistes catalans i internacionals de prestigioses companyies del món com l’Stuttgart Ballet, el Béjart Ballet Lausanne i l’Opéra de Lyon entre d’altres per a l’espectacle Catalunya dansa contra el càncer. La recaptació total de les entrades venudes es destinarà a la Fundació Oncolliga Girona, per a l’ajuda al malalt de càncer i els seus familiars.

Serrat s'acomiada · Dissabte 16 a les 22h · Castell de Peralada

Joan Manuel Serrat s’acomiada del festival de Peralada, un dels escenaris que més ha trepitjat. Amb el seu dinovè concert al castell arrenca la gira de comiat per Catalunya, que també arribarà a Sant Feliu.

Fira del circ al carrer · Des de divendres 15 a diumenge 17 · La Bisbal d'Empordà, diversos espais

La 27a Fira del Circ al Carrer, que arrenca aquest vespre (20.00) programa 36 espectacles de 27 companyies en diversos espais del municipi fins aquest diumenge.

Concerts Delicatessen · Diumenge 17 a les 13h · Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols

Un concert d’Anaïs Vila obre el cicle Delicatessen del festival de la Porta Ferrada, que per segon any consecutiu porta sis propostes amb la veu de dona com a protagonista, en un espai íntim i proper per descobrir nous treballs discogràfics. El cicle continuarà fins el 21 d’agost, a Las Vegas.

Bach a l'Espai Ter · Divendres 15 a les 21h · Espai Ter de Torroella de Montgrí

La Jove Orquestra i el Cor Nacional de Catalunya porten aquest vespre al festival Fringe de l’Estartit i Torroella un programa dedicat a la família Bach: Johann Sebastian i dos dels seus fills, Johann Christian i Carl Philipp Emanuel. El Fringe, dedicat al talent musical emergent, s’allargarà fins el dia 20.

El so de Broadway · Divendres 15 a les 23h · Platja Gran (Cavall Bertrat) de Platja d'Aro

El 25è Nits de Jazz de Platja d’Aro proposa per aquest vespre acostar-se a les melodies més conegudes dels musicals de Broadway gràcies a l’actuació de la Broadway Project Orchestra, la veu de Mone Teruel i el piano de Josep Buforn al Cavall Bernat.

Festa Major de Quart · Des de divendres 15 a diumenge 17 · Quart, diversos espais

Quart celebra la seva Festa Major, que enguany començaran amb un cap de setmana dedicat a les entitats esportives del municipi. Tampoc hi faltaran altres activitats com la tarda d'inflables Extreme Race, o música en viu a càrrec de formacions com els Di-Versiones, els Mojinos Escozíos o el Pony Pisador, entre altres. Consulteu la programació al web de l'Ajuntament.

Arrela't. Jornades del segar i el batre. · Des de dijous 14 a diumenge 17 · Llagostera

Llagostera inicia la segona edició de l’Arrela’t amb un conjunt d’activitats per reflexionar sobre el present i el futur de la pagesia i la seva vinculació́ al territori. La programació es centra en un aspecte molt vinculat al món agrari: el bosc, la seva gestió i els incendis forestals. La programació s’allargarà fins diumenge. Avui es projectarà el documental El color de les cendres, d’Antoni Martí al Teatre Casino Llagosterenc i seguidament hi haurà un taula rodona. Dissabte al Parc de l’Estació hi haurà una trobada de puntaries, una demostració de batre i fer el paller, animació i tallers familiars i un concert de cançons populars i de taverna amb el Grup Julivert. Finalment, diumenge hi haurà la taula rodona "Gestió forestal socialment responsable". L’Arrela’t acabarà amb un concert de Xiomara Abello.

Festa Major de Sant Gregori · Des de dijous 14 a diumenge 17 · Sant Gregori, diversos espais

Com cada juliol arriba la Festa Major de Sant Gregori i durant quatre dies trobareu en aquest municipi activitats per a tots els públics. Des d'inflables i jocs d'aigua, sardanes i un torneig de tennis taula a un sopar popular i el tradicional partit de futbol de solters contra casats, passant per nits de concerts i festa amb actuacions de Version Imposible, La Fuga, Pelukas i Dj Ariza, entre d'altres. Consulteu la programació al web de l'Ajuntament.