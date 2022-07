D’actor popular i director inquiet, Santiago Segura ha passat a ser el gran baluard de la indústria cinematogràfica espanyola. Cadascuna de les seves pel·lícules aconsegueix, en els últims anys, que quadrin més o menys els números del afeblit cinema espanyol, de manera encara més rotunda en temps pandèmics i postconfinaments. Les estrenes són estratègiques per a ell i per a l’aparell cinematogràfic. En una situació normal, Padre no hay más que uno 3 arribaria el proper Nadal, ja que a l’estrebada natural de les comèdies de Segura s’hi afegeix que l’acció esdevé durant les vacances nadalenques, amb la figura trencada d’un nen Jesús com a eix central de les peripècies de la nodrida prole del matrimoni protagonista. Però el film s’estrena ara, en plena canícula, necessitat urgentment el cinema espanyol de productes que donin diners a taquilla. L’èxit d’Alcarràs no és suficient.

Preston Sturges, un dels reis de la comèdia clàssica nord-americana, va dirigir el 1940 un film titulat Nadal al juliol. Segura haurà acordat aquella boja comèdia. L’estrena de la seva pel·lícula té aquest efecte, ratificada, de manera força forçada, amb la cançó que s’escolta en els títols de crèdit finals. Fins a arribar a aquests últims plans del film, Segura i els seus guionistes despleguen un ampli ventall de situacions d’humor blanc, blanquíssim. Si Padre no hay más que uno va ser un èxit i la segona entrega també va agitar la taquilla -el mateix que el film realitzat al mig de la saga, A todo tren. Destino Asturias, prolongació de la idea que de la comèdia familiar amb nens té Segura-, per què canviar d’estil i de condiments? La tercera és la suma de les altres, lexplotació dun filó. Els ressons d’un dels films més populars del cine espanyol dels 60, La gran família, són tan evidents que Segura no dubta a posar en boca d’algun dels seus personatges el títol d’aquesta pel·lícula en dues ocasions. Però era una altra època, un altre context, altres públics i una altra manera de fer cinema. Segura s’ha quedat a la zona de confort que li ofereix el seu costat Jekyll després d’haver explotat, també amb molt d’èxit, la versió Hyde que li va procurar el personatge de Torrente. De la comèdia negra i escatològica a la comèdia blanca, familiar, estival o nadalenca, amb nens, pares i avis. Cinema de laboratori que convenç els que ja estan convençuts. Res a objectar, però Segura ha ideat millors històries i les ha rodat amb més pols que aquesta.